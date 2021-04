Tiene que dar vuelta la página y trabajar en lo psicológico para el clásico

Gimnasia entró con el sistema tradicional que viene manejando la dupla: cuatro defensores, dos volantes de contención y dos volantes por afuera, más Eric Ramírez, que es un acompañante de Sebastián Cocimano como las referencias en ataque.

Comenzó un poco mejor que el rival, con una ocasión desde el córner; pero el gol de Gudiño lo desmoronó mentalmente y se empezaron a notar errores en mitad de cancha que no se habían visto en los partidos anteriores.



Mientras que lo propuesto por Brahian Alemán también fue disminuyendo después del primer golpe.



Emanuel Cecchini no encontró su lugar en el mediocampo. Eso perjudicó un poco a Harrinson Mancilla, que tenía que salir un poco más adelante para apretar arriba, y al no tener esa faceta se dejaban espacios a sus espaldas, donde Bruno Palazzo y Maximiliano Coronel también tenían que avanzar. Delgadillo y Sosa Sánchez fueron de lo mejor del partido, ya que aprovecharon las chances: el Patrón llegó tres veces y metió tres goles.





El fútbol es tan extraño y tan lindo. Nadie creía antes de este partido que iba a sobrar un tiempo, más allá de los dos goles. Patronato se relajó con el 3-0 y Gimnasia lo fue a buscar enseguida, pero no encontró los caminos y encima el local se puso 4-0, hasta que Licht descontó sobre el final. A los chicos hay que tirarlos a la cancha cuando el equipo está bien y no en situaciones incómodas o desfavorables.



Ahora el Lobo tiene que pasar de página rápido. El clásico va a ser un quiebre, ya que viene de dos derrotas consecutivas, pero recuperará soldados en estos días. Después se ve cómo se juega, pero estos partidos se ganan sí o sí. Por eso se deberá trabajar en lo psicologico, despues de lo que fueron estas semanas y partidos. El equipo cometió muchos errores. Tal vez al planteo que propone la dupla los otros equipos ya lo tienen visto, y eso lo puede perjudicar de cara a Estudiantes. Se viene el partido más hermoso, pero hay que ganarlo como sea.