“Todavía no me llamó nadie desde Gimnasia”

En diálogo con Fortunato Sports en Nuevos Aires, Rodrigo Arvallo comentó cómo está su situación tras la pérdida de visión en el ojo izquierdo producto de la represión policial en el partido entre Gimnasia y Boca.

El hincha albiazul comentó: “Es algo que todavía no puedo entender. Recibí el impacto en el ojo y me tocó la retina, al hacerse un coagulo de sangre, tocó el centro nervioso del ojo para perjudicar mi visión”.

Además, dijo: “Estuve internado y el jueves pasado me operaron durante cinco horas. Tengo ocho placas en la cara y hasta ahora ningún dirigente me llamó, ni para ver si necesitaba un vaso de agua. Tampoco lo hicieron desde Gobernación. Ahora hasta perdí mi trabajo, era chofer de un transporte escolar y me arruinaron la vida”. A raíz de esto, la familia y Arvallo están pidiendo colaboración para costear las operaciones y la recuperación aportando donaciones al alias: “VEINTIDOS.RODRIGO”.