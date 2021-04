Tras dos años fuera del ring, volverá Manny Pacquiao

El boxeador filipino Manny Pacquiao, de 42 años, volverá subirse al ring. Después de una ausencia de casi dos años peleará contra el estadounidense campeón de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) Terence Crawford, según anunció ayer la empresa Top Rank.



El combate se producirá en junio próximo en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Marcará el tan esperado regreso de Pacquiao al cuadrilátero para pelear contra el estadounidense Terence Crawford, el 5 de dicho mes, agregó la empresa promotora Top Rank, que precisó que el combate se hará en Medio Oriente según publicó el periódico español Mundo Deportivo.



En su última pelea, en julio de 2019, Pacquiao derrotó por decisión dividida al estadounidense Keith Thurman y se adjudicó el título de peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), convirtiéndose en 12 veces campeón mundial.



La AMB nombró recientemente a Pacquiao como su “campeón en receso”, mientras que su contrincante Crawford, de 33 años, quien fue el campeón de peso wélter junior antes de ascender de división, tiene un antecedente mucho más fresco ya que peleó por última vez el pasado noviembre, noqueando a su compatriota Kell Brook. De esa manera, acumula 8 peleas consecutivas ganadas por KO. En tanto, Pacquiao ha sido noqueado solo una vez en sus últimas 43 peleas, desde 1999.



La empresa Top Rank también indicó que “las negociaciones han tenido lugar durante mucho tiempo y, aunque aún no hay un acuerdo asegurado, si se lleva a cabo, Abu Dhabi es la sede y la fecha será el 5 de junio”.



Pacquiao estará al frente del combate más difícil de los últimos 5 años. Siempre da gusto ver el regreso de una leyenda viva del boxeo porque no hay combate en el que desafía una vez más sus límites como sucedió ante la pegada de Adrien Broner, Keith Thurma y Lucas Matthysse. Sin embargo, contra Crawford pondrá en juego su legado porque el estadounidense no solo tiene poder en sus puños, sino que además una técnica depurada que lo puede hacer pasar un papelón.