Licht: “Haber llegado a los 350 partidos en el club me pone muy contento”

Lucas Licht llegó a los 350 partidos con la camiseta de Gimnasia el lunes por la noche cuando ingresó frente a Huracán y habló con Triperomaniacos de este gran acontecimiento para el capitán del Lobo: “Haber logrado esa cifra en el club me pone muy contento. No es algo muy fácil y también difícil de imaginar cuando uno comienza a jugar, por eso estoy contento de este hecho”, dijo.



El capitán del Lobo también habló sobre el presente del plantel con estos casos de coronavirus en los últimos días: “Es un momento complicado que sabíamos que podía pasar. Estamos esperando el hisopado de mañana, que se caigan tantos jugadores es difícil, espero que lo puedan pasar rápido y bien”, afirmó. Además, analizó lo que fue el encuentro contra el Globo donde Gimnasia no mostró su mejor cara en la primera parte y aseguró: “El primer tiempo fue malo, nos costó crear situaciones con Huracán. El equipo salió diferente en el segundo, tuvimos el empate, los primeros 15 minutos del segundo tiempo Gimnasia pasó por encima a Huracán. Ahora la mente está en Lanús”.



Acerca del partido contra el Granate, Licht remarcó que es un tanto complicado pensar en el encuentro con tantos casos e incertidumbre pero que será un partido muy importante para el equipo para empezar a posicionarse en lo más alto de la Zona 2 como así también seguir sumando en la lucha por el descenso.



El cuerpo técnico hoy probará a Matías Melluso para ver cómo está físicamente de la rodilla y el tobillo y en el caso de que el lateral izquierdo no esté apto, el Bochi será titular nuevamente el sábado en el Bosque.

