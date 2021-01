Turf: trece cotejos en cartelera del domingo

Arrancamos con todo el 2021 con un nuevo calendario hípico. Hoy habrá una nueva función -tercera reunión del año- en la pista del Barrio Hipódromo para ofrecer un nutrido programa de trece carreras. El cotejo inicial se largará a las 13.30 y el de desquite cuando el sol comience a recostarse en el horizonte, cerca de las 19.30.



Acercándose a la mitad de la programación –a las 15.30- se correrá el cotejo más importante de la reunión. Nos referimos al Especial “República del Paraguay”, reservado para yeguas de 4 años y más edad. Ubicado en el 5to.turno, convocará a seis ejemplares dispuestas a cotejar fuerzas en el tiro de los 1.100 metros. Del lote destaca nítidamente su chance My Dear Dream, que ha corrido poco pero muy bien. Algún problemita de salud no le permitió correr con más asiduidad. De tal forma que disputó tan solo tres carreras y ganó en las tres. La rival más directa que tendrá es ella misma, porque no es de la partida desde el 21 de febrero del año pasado. Si supera la reprise seguramente estará cantando póker de victorias. Precisamente, Empeñosa Rimout y Kali Mani esperarán el menor renuncio de la invicta para sacar provecho en beneficios propios.

Los Candidatos de Hoy

1ª.) DEMOCRACIA EVA (3) MERETRICIOUS (7) LA CHERIFF CALLI (6)

2ª.) LLEVO EN MIS OIDOS (2) ROCANARA (11) GAUCHA CASERA (4)

3ª.) THE BEONERY (1) LADO SUREÑO (2) MARCUS VINICIUS (3)

4ª.) CHEROKEE BEST (6) LIPEE (4) SEÑORA LUZ (11) SEMBLAI WAR(7)

5ª.) MY DEAR DREM (3) EMPEÑOSA RIMOUT (4) KALI MANI (6)

6ª.) HASTA LAS LAGRIMAS (1) COORDINATE EXPRESS (6) DULCE RAFAELA (5)

7ª.) POTRA CHAMP (2) ES DE VERDAD (7) LEDA ATOMICA (3) LA SIRACUSA (9)

8ª.) HEROES (3) OTRO MAHI (6) MANACORI (5)

9ª.) EMMA PRINCESS (3) VIDINA (5) LUCKY NUTT (2) JUSTINA IN TOWN (8)

10ª.) POR OTROS AIRES (3) STORMY RULER (1) JAPONES RYE (2)

11ª.) BY SUMBA (11) LA INTIMIDACION (3) SUNNY EQUALLITY (6)

12ª.) AD LIBITUM (7) EMPIRICO LU (9) COLT FAST (4) KEMPTEN (12)

13ª.) MAJESTIC PLUS (7) BEST D.T. (14) DON ORPEN (6) EQUAL SECRETO (10)