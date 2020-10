Un análisis del debut: lo que le dejó el primer partido a Argentina

La Selección Argentina derrotó a Ecuador en su debut en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 por 1 a 0, gracias al gol anotado por Lionel Messi de penal en la primera etapa.

El elenco albiceleste debutó en el torneo contra un Ecuador casi en un 100% desconocido en sus 11 titulares. A pesar de la ignorancia de aquellos que creían que nuestro representativo jugaría con un esquema de 4-3-3, era obvio lo que iba a suceder: cuatro defensores, más cuatro mediocampistas, junto a Messi suelto detrás del nueve de área. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni careció de proyección por los dos laterales, ya que podrían haber acompañado tanto por izquierda como por derecha.

El conjunto albiceleste debe definir un volante de contención y otro que pueda jugar libre a lo ancho del campo de juego. Argentina fue un equipo que demostró coherencia con todo lo que venía realizando. Quizás fue el primer partido, quizás le tocó un equipo que no le permitió lucirse, quizás tampoco lo busque. Es un equipo efectivo, casi que no le llegaron al arco y no le crearon situaciones de gol. El seleccionado fue un equipo que parecía que podía a llegar al área rival, y para un debut de Eliminatorias, teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que nunca habían jugado este certamen, no creo que sea un mal debut. No se le puede pedir mucho más.

Por su parte, Ecuador fue un corredor y muy recurrente en faltas. Cuatro defensas, un centrocampista de marca, cuatro medios y un solo punta. El primer tiempo fue casi sin remates, ni de uno ni del otro. Solo una infantil falta de Estupiñan a Ocampos terminó en un penal y el elenco celeste y blanco se fue al descanso por 1 a 0 arriba. En el complemento se realizaron varios cambió, pero nada cambió en el juego. Argentina ganó y no es poco, pero nada más. ¿Debe mejorar? Sí y mucho. ¿Le alcanzará? Teniendo en cuenta las otras selecciones creo que sí. ¿Y Messi? Ya tiene 33.