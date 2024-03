Una Causa vuelve al Hipódromo donde si no gana pega en el palo

Por GALOPON

Esta tarde vuelve a levantarse el telón del teatro del turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 10 actos entre las 14.30 y las 19. El momento culminante de la reunión es el tradicional Hándicap Haras Abolengo (1.100 mts.). Ubicado en el séptimo turno de la programación, convoca a diez reconocidas velocistas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, que lucharán por los $1.740.000 de recompensa a la que resulte victoriosa.

Una carrera que seguramente hará temblar los relojes porque Una Causa baja a esta pista donde mejor rinde y donde tuvo un último semestre 2023 donde si no ganaba pegaba en el palo. No es de la partida de fines del año pasado, cuando se clasificara quinta de La Clota en un Hándicap palermitano. Vino un pequeño parate y hoy reprisa a la búsqueda de una nueva victoria. No la tendrá fácil ya que se las va a ver con ejemplares de la talla de Cuchcabal y Ros Top. Se viene un duelo de consumadas velocistas para alquilar balcones. Así que, como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, hay que correrlas”, y con seguridad, va a ser un carrerón… Hagan juego, señores.

1° Carrera -GAMBLE RULES - Distancia 1.000 metros

0L 9L 8L 1 ALWAYS MORE a 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

7P 0L 9P 2 MAT ROMAN z 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

4L 9P 7L 7L 3 TA TACUAREMBO t 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

6L 0L 9L 4 CAPPONE zc 4 57 ARIAS DANIEL E.

5L 2L 5L 0L 5 AFORTUNADO GALAN a 4 57 PEREYRA WILLIAM

5P 3L 5L 7L 6 JOHANS INVENCIBLE z 4 57 DIESTRA JUAN C.

6P 6P 0P 6P 7 BUEN INC a 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

6L 0L 6L 3L 8 POMPEYO z 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

7P 0P 3P 4P 9 COPETON KING z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

0L 9L 6L 9L 10 GRAN COLON FIANO zc 4 57 MATURAN WALTER R.

7S 0L 0L 0L 11 DAVINCI z 4 57 CAVALLARO JORGE E.

0L 5L 8P 0L 12 PATRICIO CAP z 4 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

0S 13 DON AMEGHINO zd 4 57 FERNANDEZ LUIS M.

2° Carrera - EASY ON - Distancia 1.200 metros

2L 9P 1L 3L 1 DOÑA SURFISTA (H) z 6 54 MENDEZ KEVIN E.-4

1L 2L 5P 5L 2 FUN KING z 6 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

8P 0P 3L 7L 3 BIOGENESIS z 6 54 LENCINAS DARIO E.-2

2L 5P 3S 6L 4 EL ALUDIDO z 5 52 CAPRA PABLO A.-4

2S 1L 9P 7S 5 LIMONCCELLO z 5 54 ARMOHA LEOPOLDO M.-2

2Z 5L 4S 5S 5a SIN TEMOR z 5 56 GUIDA JOAQUIN-4

5S 6L 5P 9L 6 SIGO VIAJE z 7 54 ARIAS DANIEL E.

2L 1L 2L 3L 7 VERSO REAL a 5 54 SOSA MIGUEL A.O.

3° Carrera -BABY GALA - Distancia 1.200 metros

5L 2L 4L 1L 1 CAROL TRIOMPHE t 5 57 XX

7L 7L 6L 3L 2 MAHATMA'S GIRL z 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-3

7L 6L 6L 2L 3 ARDILLITA CALL z 5 57 ARIAS DANIEL E.

0L 9L 9L 6L 4 FEDERALA LU z 5 57 FERREYRA MATIAS N.

8L 0L 5L 6L 5 MISTICA LETAL z 5 57 MATURAN WALTER R.

7L 7L 7P 4L 6 NAIROBI PAROLA zc 5 57 PINTOS JUAN I.-4

0L 4L 8L 4L 7 SHAL EVA t 5 57 SINIANI EMILIANO F.

4° Carrera - INFANTA ELENA - Distancia 1.000 metros

5S 5L 6L 7L 1 ALMORA z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

3L 5L 3L 2 QUE TAL PANDEMIA zd 3 56 MENDEZ KEVIN E.-4

6L 3L 4L 3 TOP MOON z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

2L 6L 2L 2L 4 DE NIZA z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

Debuta 5 ALITZER a 3 56 ROLDAN FACUNDO E.-3

Debuta 6 PUNTA DE GONDOLA a 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 0L 4S 4S 7 AUSTEN z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

8L 8 RUSSIAN FLOWER at 3 56 ZAPATA IVAN M.

8L 5L 0L 8L 9 ELEODORA VEGA z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

Debuta 10 LA DESEADA a 3 56 ARIAS DANIEL E.

5L 5L 6L 9L 11 ES TU CULPA zd 3 56 ASCONIGA MARIA L.

9P 0P 9L 0L 12 ROMANELA CAT z 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

6L 0L 5L 13 GREEN COLOUR at 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

5° Carrera -DETERMINANTE - Distancia 1.000 metros

2P 1P 9P 5P 1 EL MELON CIEGO z 3 56 ARMOHA LEOPOLDO M.-2

5S 6S 1S 6P 2 EL REY EMERITO z 3 56 ALDERETE OSVALDO A.

3L 2L 2L 7L 3 ATOM z 3 56 VILLAGRA JUAN C.

5L 8L 6L 6L 4 EL NIETO DEL ZAR z 3 56 ALEGRE PABLO I.-4

1L 8L 2L 0L 5 EN VOZ ALTA(H) z 3 54 ARREGUY FRANCISCO A.

8P 3L 2L 1L 6 KALMURIEL CAP z 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

1L 7 LE PARC z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

6° Carrera CARTEAME - Distancia 1.400 metros

3L 5L 1L 1L 1 DE SAN MARCIAL z 6 56 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

1P 1P 1P 9P 2 ZAN KEY a 6 56 ENRIQUE BRIAN R.

1S 4P 7P 3S 3 LAST SEARCH zd 6 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

7P 1P 7P 9L 4 COCTEL z 8 52 LEONARDO JOSE E.

2L 1L 3L 4L 5 VIEJO BARREIRO a 6 54 RIVAROLA JUAN C.

6L 3L 4S 2L 6 DECRETADO z 6 56 GARCIA WALTER L.-4

1L 4L 6S 3L 7 OLYMPIC GIRL (H) a 7 54 GUIDA JOAQUIN-4

6L 2L 1L 4L 8 TORNAZOLADO z 6 62 MARINHAS ANDREA S.

4P 7L 3L 4L 9 SEAN HALO z 6 62 MENENDEZ MAURICIO D.-4

1L 0P 5L 1L 10 SELL SIDE z 6 66 ALEGRE PABLO I.-4

7° Carrera - HANDICAP HARAS ABOLENGO - Distancia 1.100 metros

6P 3L 8P 6P 1 AMER KISS z 4 57 COMAS LUIS A.

1L 3P 1L 5P 2 UNA CAUSA z 4 58½ LAVIGNA FRANCISCO J.

5L 1L 7L 4L 3 CARBONARA SONG z 4 56 SALAZAR RAMIRO E.

2L 2L 6L 5L 4 A LA GLORIA z 4 58 MARTINEZ ELIAS D.

3S 1L 5S 2L 5 TARDE LIBRE z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

4P 4L 6L 2L 6 ARMERINA z 5 56½ ARREGUY FRANCISCO A.

4L 3L 6P 1L 7 CUCHCABAL at 4 58 ORTEGA PAVON EDUARDO

1L 2L 3L 6P 8 ROS TOP z 5 57½ DIESTRA PEDRO E.

3L 2L 4L 3L 9 EMPERADORA DEL ARTEt 4 55 CHAVES URBANO J.

0L 1L 3L 7L 10 LETRA CHICA z 4 54½ ARIAS SANTIAGO N.

8° Carrera INFANTA ELENA (2º TURNO) - Distancia 1.000 metros

5L 4L 6L 0P 1 BURG SAFETY z 3 56 MENENDEZ CRISTIAN D.

Debuta 2 MI NEGRA PAULA z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

0L 0L 8L 8L 3 TERESA AURORA z 3 56 GUIDA JOAQUIN-4

9L 7L 5L 5L 4 CHUCK BOB z 3 56 SAEZ GASTON G.

5L 3L 4L 4L 5 BORI SAR z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

8L 6L 3L 0L 6 LUNA DE VEDIA z 3 56 MENDEZ KEVIN E.-4

3L 3L 2L 3L 7 CHAQUEÑITA PRIZE at 3 56 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

Debuta 8 SULIMAR a 3 56 ZAPATA IVAN M.

7L 9 CONVERSADA CHAMPz 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

6P 4P 3L 10 KAMIKASE CHUCK z 3 56 DIESTRA JUAN C.

7L 9L 9L 11 INDY NET zc 3 56 FLORES JAIRO E.-3

5L 0L 8P 2L 12 SABIA AURORA zc 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

Debuta 13 JUANITA DUBAI zc 3 56 PERALTA JORGE L.

9° Carrera - GAMBLE RULES (2º TURNO) - Distancia 1.000 METROS

3S 8L 4S 5L 1 AMOR PICANTE z 4 57 ARIAS DANIEL E.

0P 3L 9L 3L 2 OLAF SCAT z 4 57 ZAPATA IVAN M.

5L 4L 6L 0L 3 SANTO GALAN a 4 57 PEREYRA WILLIAM

9L 9L 2L 9L 4 DOM MOORE z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

5L 4L 7P 5 ACHTER z 4 57 MENENDEZ CRISTIAN D.

6L 2L 3L 2L 6 NEGRO ANDARIEGO z 4 57 FLORES JAIRO E.-3

8L 4L 6L 7 CLANDESTINO z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

8L 9L 0L 0L 8 RE FINO z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

0L 2L 6L 0L 9 DON TORMENTOSO zn 4 57 XX

0P 0P 5P 4P 10 MATTHAUS zd 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

Debuta 11 FRAGONERO z 4 57 XX

4L 7L 3L 6L 12 PETITE JOHN zc 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

7L 2L 13 GRAND SODERO t 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

10° Carrera - INTENSE LOOK - Distancia 1.300 metros

7L 8L 7L 8L 1 CHACHA VISION z 4 57 CAVALLARO JORGE E.

8L 4S 5L 0L 2 SOY DE SARMIENTO z 4 57 FLORES JAIRO E.-3

0L 5L 1L 0L 3 VIN GRIS zd 4 57 XX

1P 4P 4P 2P 4 GALANSINO zn 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

6L 6L 0L 0L 5 BIBI DETTO z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

1L 9L 3T 8P 6 SEÑORITO KEY zc 4 57 PERALTA JORGE L.

5L 4L 1L 7L 7 GALACTICO CHUCK z 4 57 XX

1L 8 VAMOS POR MAS a 4 57 CABRERA ANIBAL J.

0S 6S 1S 7P 9 HALLOWEEN JACK z 4 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

7L 9L 0L 0L 10 MUDEJAR MORO a 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

7L 6L 6L 4L 11 JUGADOR CAPO z 4 57 GUIDA JOAQUIN-4

8S 0L 1L 3L 12 THE JAN GREELEY a 4 57 ARIAS DANIEL E.

5S 7L 4L 4L 13 MI JACK a 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1ra.) 9 – 5 – 8

2da.) (5 – 5 A) – 2 - 1

3ra.) 3 – 2 – 6

4ta.) 4 – 7 – 3 - 2

5ta.) 7 – 3 - 2

6ta.) 2 – 6 – 5

7ma.) 2 – 7 – 8

8va.) 10 – 7 – 12 - 13

9na.) 6 – 13 - 4

10a.) 4 – 8 – 12 – 9