Una historia con final feliz en Uruguay

En la tarde de ayer se limaron los últimos detalles después de una reunión positiva el sábado, y así Yonathan Rodríguez se transformó en el noveno refuerzo del Lobo. Tras varias idas y vueltas donde a principio de la semana estaba casi cerrada pero después surgieron imprevistos por algunas cuestiones burocráticas y luego pedidos del mediocampista, viajaron personalmente Mariano Cowen y el tesorero Manuel López para intentar este fin de semana volver a poner todo sobre ruedas.

Así fue que, a pesar del inconveniente del viernes antes del partido pasaron de intercambiar documentos a poner todo en duda por un cambio en la forma de pago por parte del uruguayo, entre sábado y domingo volvió todo a la normalidad para que se cierre la incorporación. Rodríguez se sometió a la revisión médica en el hotel Raddison donde se está hospedando el plantel tripero y luego firmó su contrato para ahora sí terminar la novela en una negociación que duró más de un mes.

El ex-Nacional se sumó a la concentración y hoy tendrá una práctica para así ya ponerse a punto en la pretemporada, aunque estas semanas estuvo entrenando de forma particular. Obviamente hoy no estará considerado para el partido amistoso y se trabajará de cara al resto de lo que queda de preparación hasta que inicie la Copa de la Liga con el debut contra Talleres en Córdoba. Además no se descarta que en La Plata haya un último amistoso aunque está en veremos para el próximo fin de semana.

Terminada la historia, el uruguayo de 30 años llega proveniente del Bolso donde jugó entre 2022 y 2023, tendrá su primera experiencia en el exterior ya que anteriormente había debutado en Cerrito en 2013 donde se mantuvo hasta su salida a uno de los más grandes del fútbol uruguayo. Con esta incorporación, ahora Gimnasia irá por el lateral izquierdo mientras que lo del delantero finalmente se terminó desinflando como venía informando este multimedio.

Por el lado del defensor, no hay una opción superadora hasta el momento y la búsqueda está muy difícil por lo que si no aparece nada de último momento de aquí hasta el cierre del mercado, la titularidad del lateral estará entre Gustavo Canto y Nicolás Colazo, mientras que Rodrigo Gallo está un escalón más abajo en la consideración.

Las nueve caras del Tripero

Consumada la incorporación de Yonathan Rodríguez, el mediocampista se transformó en la novena cara nueva para el Gimnasia de Leonardo Carol Madelón. Con cuatro compras, una llegada libre y cuatro préstamos, así es el panorama de los refuerzos del Lobo para el 2024 aunque todavía no baja la persiana. En cuanto a las compras, fue el 50% de Juan de Dios Pintado a Defensor Sporting, el 80% de Julián Kadijevic a Comunicaciones, el 50% a Rodríguez y la totalidad del pase a Gustavo Canto.

Luego, Cristian Colman llegó libre y firmó por un año mientras que David Zalazar, Franco Troyansky, Matías Ramírez y Marcos Ledesma llegaron a préstamo también por una temporada desde Talleres, Unión, Godoy Cruz y Defensa y Justicia respectivamente.