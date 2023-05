Una polémica que recorrió el mundo, sin resolución

Sin dudas que lo sucedido en el Juan Carmelo Zerillo en el partido entre Gimnasia y Sarmiento, con el gol mal anulado a Felipe Sánchez, pocas veces (o nunca) se vio en el fútbol mundial. El fallo arbitral que recorrió el mundo debido a la no implementación del reglamento, ya que se cobró un offside desde el tiro de esquina (junto al saque de meta y lateral son las tres variantes donde no hay posición adelantada según las reglas), todavía no tiene resolución ni culpables.

A pesar de los pedidos de disculpas tanto por parte del árbitro Ariel Penel como el verdadero culpable, Diego Abal, que se encontraba en el VAR y fue quien marcó el fuera de juego, durante el fin de semana no hubo expresiones por parte de la AFA o de la Liga Profesional respecto a que medida tomarán con toda la terna arbitral y menos si habrá un fallo o medida ejemplar para subsanar los puntos perdidos para el Lobo. Esto se debe a que el tanto de Sánchez le daba la victoria en el final y se tuvo que conformar con un empate.

Durante el fin de semana hubo comunicación entre la cúpula dirigencial tripera y el mandamás del fútbol argentino, Claudio Tapia, pero todo parece indicar que quedará en la nada como suele suceder en cada uno de los fallos groseros que existen fecha a fecha en todas las categorías del país, ya que al poder político no le gusta ni le conviene los escándalos.

Por su parte, tampoco hubo palabra de Federico Beligoy, director nacional de arbitraje de la AFA de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. No se expresó en declaraciones o comunicados y cada vez está más en el ojo de la tormenta la mala performance de los jueces aunque sigue en su cargo.

En los próximos días cuando la Liga designe a los árbitros se verá el fallo del Tribunal de Disciplina para la sanción a la terna arbitral pero por ahora, salvo un cambio muy radical y que sería sin precedentes en la historia del deporte, no habrá modificaciones en el resultado y puntos por lo que el Lobo y el Kiwi se quedarán con su unidad.