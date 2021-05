Uno de los legados de Timoteo Griguol: incentivar la educación en los futbolistas

A los 86 años, Carlos "Timoteo" Griguol falleció luego de tener complicaciones por el coronavirus. Sin dudas fue uno de los grandes educadores del fútbol argentino, más allá de su rol como entrenador. Uno de los legados que incentivó en los futbolistas fue el de la educación.

Uno de los requisitos para jugar en un equipo de Timoteo era tener los estudios completos, un factor vital en cualquier ser humano. Y si los mismos no estaban finalizados, pedía que se terminarán. En una entrevista realizada por Victor Hugo Morales y Roberto Perfumo, Grigulo contó lo que le decía a los juveniles de Gimnasia.

"Para jugar me tenían que traer el boletín de calificaciones. Si tenían alguna falta en la semana, no podían jugar los fines de semana. Había muchos técnicos que me tiraban la bronca y me miraban de reojo. Yo sé que los mejores futbolistas son los que no estudian, pero no es así", destacó.

Además agregó que intentaba inculcarles la formación a los futbolistas, para su aprendizaje y también para que piensen que hacer tras el retiro: "Vos tenés 32, 33 años ¿Y que hacés después? Además cada inicio de temporada, les preguntaba a los jugadores si tenían el libro para hacer la tarea. Yo hacía eso para que el chico quiera empezar a aprender".

¡Mirá el video!