Villa San Carlos se prepara para el debut en el certamen

Comienza el Apertura de la Primera B Metropolitana en lo que será el primer juego del torneo para Villa San Carlos, donde tendrá que recibir en el estadio Genacio Sálice de Berisso a Cañuelas, recientemente ascendido a la categoría desde la Primera C. Las acciones se van a desarrollar desde las 17.10 y transmitirá TyC Sports.



El Celeste se prepara de la mano de su nuevo entrenador, Laureano Franchi, más allá de que tuvo su estreno en la Copa Argentina con la gran victoria por penales y la histórica clasificación en la cancha de Estudiantes de Caseros.



Complicaciones por coronavirus



Lamentablemente el DT no podrá contar con Raúl Iberbia, quien tras haber tenido síntomas de la enfermedad se realizó los estudios correspondientes y el mismo dio positivo. El jugador se encuentra aislado en su domicilio con buen estado de salud, cumpliendo con el tratamiento correspondiente y bajo la atenta supervisión del cuerpo médico del club. En tanto que Facundo Monetti también se hisopó tras haber tenido síntomas, aunque dio negativo.



Por lo que fue trabajando el elenco berissense en la semana, los once titulares serían: Rodrigo Benítez; Juan Ignacio Saborido, Gabriel Manes, Luciano Machín, Iván Massi; Javier Sequeyra, Gonzalo Raverta, Ángel Acosta, Nahuel Fernandes Silva; Maximiliano Badell y Lautaro Ruíz Martínez.



Por su parte, Cañuelas ya tiene lista de concentrados, la misma tiene a: Vijande, Vantomme, Sueldo, Fassione, Gay, Carlos Aguirre, Cano, Olivera, Suárez Costa, Bartolomeo, Frattini, Trejo, Ojeda, Rodríguez, Cariaga, Tapparello, Diego Aguirre, Sosa, Álvarez y Edjo'o.



Finalmente, se confirmó la terna arbitral, que tendrá a Franco Acita como juez principal, como asistentes a Mariano Cichetto y Ramón Ortíz, mientras que el cuarto será Martín Gonaldi.