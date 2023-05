Volvió de Brasil con un punto en la valija

Un punto que vale. Estudiantes de La Plata regresó ayer de su travesía en Brasil y los futbolistas fueron liberados hasta la práctica matutina de hoy en el Country Club de City Bell. El Pincha terminó la noche del martes con un sabor agridulce por el empate 0-0 ante el Red Bull Bragantino de Brasil, en un encuentro correspondiente a la fecha 3 del grupo C de la Copa Sudamericana. Sin embargo, con el correr de las horas el punto obtenido como visitante empezó a verse con otros ojos: en vez de ver el vaso medio vacío, se lo ve medio lleno. Luego de un análisis más profundo del empate sin goles, el cuerpo técnico cree que siempre es bueno sumar de visitante, y más en Brasil. Al mismo tiempo, claro, saben que pudieron traerse algo más de Braganza, sobre todo por las posibilidades de gol que tuvieron en los primeros 45 minutos, además de la superioridad en el juego durante toda la primera parte. Pero, por otro lado, el complemento no lo dejó satisfecho al entrenador albirrojo, y pudieron haberse vuelto al país con las manos vacías de no ser por Daniel Sappa. Por estas razones, el punto vale. Ahora tocará definir la clasificación en La Plata, cuando el Pincha reciba a Bragantino en el estadio UNO. Vale recordar que Estudiantes y el elenco brasileño comparten el primer lugar del grupo C de la copa, aunque los dirigidos por Pedro Caixinha están ubicados como primeros por la diferencia de goles a favor respecto a la que tiene los de Domínguez.

En la misma sintonía, pero después del partido, Eduardo Domínguez se refirió a como tomaban el empate: “El sabor es agridulce. Cuando completamos un primer tiempo de la manera que el equipo lo hizo, por las situaciones que creó, no pudimos ser efectivos en el resultado. Después, en el segundo tiempo, Bragantino hizo más por su localía y el trámite se emparejó. Termina siendo un buen punto, aunque nos queda esa sensación en el vestuario”. Luego hizo un breve análisis del encuentro: “La merma se manifiesta en la parte física, pero es mental. Porque la superioridad la tenemos que mostrar en el marcador. Y eso juega en contra, lamentablemente. El rival ajustó, tiene buenos jugadores y un gran entrenador. Obviamente que se iba a emparejar”.

Con Vélez en el horizonte

Tras el empate por Copa Sudamericana, el plantel da vuelta la página hoy en el Country Club de City Bell y empieza a pensar en el compromiso del próximo domingo a las 21.00 frente a Vélez por la fecha 15 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. La delegación albirroja retornó ayer por la tarde al país y desde hoy empezarán a entrenarse en la cancha principal del predio de City Bell para intentar seguir por la senda de la victoria en el torneo local. En esa línea, el cuerpo técnico de Eduardo Domínguez podrá volver a contar con Mariano Andújar en el arco y con Santiago Ascacibar en el mediocampo. Sin embargo, habrá que esperar a los próximos días para ver cómo se recupera Mauro Boselli de la molestia en el muslo para saber si podrá ir de arranque ante el Fortín en UNO.

Por otro lado, en cuanto a Vélez, el Fortín se entrenó en Ituzaingó con el objetivo de llegar de la mejor forma al encuentro. El conjunto comandado por Ricardo Gareca trabajó en cada detalle del juego.

Tras una charla con el cuerpo técnico, el plantel saltó al campo de juego para comenzar la jornada con una activación, que se complementó con un circuito de fuerza del tren inferior con elementos.

En esta primera etapa de la jornada, Leo Jara y Nicolás Garayalde trabajaron a la par del grupo, para luego ejercitarse de manera diferenciada con su plan específico de puesta a punto para el regreso a la actividad.

Para completar la mañana, El Tigre comandó un ejercicio de balones detenidos desde los rincones, con transiciones ofensivas y defensivas.