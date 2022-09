Zielinski: "De Estudiantes uno no quiere irse nunca"

El DT de Estudiantes de La Plata, Ricardo Zielinski, rompió hoy el silencio después de casi un mes y explicó que puso la renuncia a disposición del club luego de la derrota ante Argentinos Juniors, el 18 de agosto pasado y por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), porque sintió que "era oportuno hacerlo para ayudar".

"Presenté la renuncia porque creí que podía ayudar en ese momento, que era oportuno, como lo hemos realizado en otros clubes con la diferencia que nunca trascendió. Pero de Estudiantes uno no se quiere ir nunca y ojalá podamos continuar", dijo.

"Ahora esperamos llegar al final de este proceso y después decidir qué es lo mejor para todos, pero pase lo que pase nada cambiará mi aprecio y mi agradecimiento al club y a su gente”, añadió.

Zielinski explicó también que "se dijeron muchas mentiras, muchas pavadas" y que hizo silencio porque "no tenía ganas de contestar".

"Después de Argentinos estaba muy mal, no me gustó la actitud que tuve en el final del partido y estaba caliente, y en esos casos es mejor no hablar. Mi tolerancia termina cuando hay una falta de respeto”, agregó el “Ruso”.

El entrenador destacó que “los dirigentes siempre mostraron su apoyo, Martín (Gorostegui) y Sebastián (Verón) siempre estuvieron presentes y el plantel es un grupo muy honesto, que siempre dio la cara y no se guardó nada. El apoyo del plantel también. Y la gente siempre fue muy generosa con este cuerpo técnico y el equipo”.

Al opinar sobre el futuro aseguró: “En el fútbol argentino es muy difícil poder predecir lo que pasará en los próximos dos meses. Estudiantes es un club en el que siempre querés estar. Yo soy bilardista y me moviliza ganar, vivo de logros. Cuando llegamos el equipo no estaba bien con los promedios, laburamos desde el inicio para que nos vaya mejor y lo conseguimos”.

“Clasificamos a una Libertadores, tuvimos una gran competencia internacional jugando más partidos que todos y fuimos eliminados por un equipo como Paranaense que hoy está en la final y que a mi entender superamos en los dos partidos que jugamos, pero pasaron cosas que nos dejaron afuera”, añadió.

Zielinski también puntualizó: “Nuestro objetivo es volver a clasificar a una copa, si es la Libertadores mejor, estamos en la pelea. Estudiantes debe tener continuidad en el campo internacional. Hoy en el torneo se empezaron a dar mejores resultados, superamos problemas todas las semanas, siempre fuimos un equipo competitivo pero sabemos que debemos mejorar”.

Al referirse al encuentro del viernes ante Racing, por la fecha 18 de la LPF, finalmente manifestó: “Son los partidos que nos gustan jugar, laburamos para que nos vaya bien y a pesar de las ausencias estamos confiados. El grupo va siempre para adelante”.