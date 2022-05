Zielinski: "Somos los primeros que estamos decepcionados"

Estudiantes quedó eliminado como local de la Copa de la Liga, generando un balde de agua fría. En conferencia, Ricardo Zielinski se lamentó el resultado y señaló que les faltó fortuna otra vez en los penales: "Somos los primeros que estamos decepcionados", destacó.

Además le agradeció a la gente el apoyo y destacó que no tuvieron un buen encuentro: "No tengo nada para criticar al equipo, entregaron todo. Hace 3 meses que no tenemos un día de descanso. En los penales hay que tener suerte". Además afirmó que Morel estaba designado a patear el último penal.

Por su parte, destacó que se enfocarán en los encuentros de Libertadores y que analizarán el mercado de pases: "Ahora vamos a ver que jugadores siguen o se van. Tenemos que seguir mirando hacia adelante. Nos faltó fortuna y tendremos que cambiar la cabeza".