Zielinski: "Tengo la seguridad de que vamos a clasificar a una Copa"

Estudiantes igualó 1-1 con Atlético Tucumán en un duelo importante para las aspiraciones del equipo de Zielinski. Los goles los marcaron Agustín Rogel (en contra) y Leandro Díaz.

En ese sentido, destacó que el equipo "viene teniendo un desmejoramiento en los últimos partidos". Además, agregó que: "El gol tempranero no es excusa, pero nos pego muchísimo, no pudimos entrar en partido nunca".

"Hay que meterle para adelante, jugando cada tres días no nos permite trabajar sobre algunas cuestiones específicas. En el segundo tiempo, lo fuimos a buscar con más ganas que otra cosa. Lo pudimos ganar, como también haberlo perdido, hemos jugado mal como contra Defensa y tenemos que replantearnos varias cosas", aseguró.

Acerca de la inclusión de Jorge Rodríguez en el equipo titular, dijo: "El 'Corcho' no estaba para todo el partido, teníamos la posibilidad del segundo tiempo. El equipo jugó mal, no pudimos hilvanar jugadas asociadas y rescato las ganas del equipo, con problemas fuimos a buscarlo y lo empatamos, pero no es el camino que elegimos".

Sobre los jugadores de la cantera que comenzaron a tener rodaje en el último tiempo, señaló que: "Zapiola y otros chicos tienen un proceso de aprendizaje, vienen bien, tienen su lugar y tienen un gran futuro. Hay que llevarlos de a poco para que no quemen etapas".

"Me da la impresión que tenemos que corregir los primeros minutos, tenemos que estar más concentrados. Los equipos rivales aprovechan nuestra desesperación y desorden cuando intentamos igualar el marcador", agregó. Además, sobre el final concluyó: "Tengo la seguridad de que vamos a clasificar a una Copa".