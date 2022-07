Zielinzki: "No soy de poner excusas, jugamos muy mal"

Estudiantes perdió 2 a 1 con Arsenal y de esa manera acumuló su tercera derrota al hilo por la Liga Profesional de Futbol. Luego del partido el Ruso Zielinski habló con la prensa y admitió: "No soy de poner excusas, jugamos muy mal".

En ese sentido el técnico reconoció que no fue "el Estudiantes que se ha caracterizado durante mucho tiempo" y añadió: "Arsenal nos ganó muy bien"

"Hoy estamos muy calientes. Habrá que mirar bien el partido y analizar", se sinceró y agregó que hoy dieron "un par de pasos para atrás" pero consideró que deben "dar vuelta la página".

"Era un partido muy importante. En todas las competencias esperamos estar peleando los primeros lugares. Lamentablemente, no pudimos conseguir los tres puntos", sostuvo.

Zielinski no escatimó en dureza en su análisis y manifestó: "Yo nunca la dibujo. Jugamos mal, perdimos bien, no era el equipo que queríamos ver. No me pareció haber estado a la altura de lo que es Estudiantes, no estuvimos bien".

Con respecto al partido que deberán jugar frente a Fortaleza expresó: "Esperamos un año y medio llegar hasta acá en la Copa. El partido del jueves, nos jugamos todo. Debemos enfocarnos en eso. Esto terminó, las excusas no valen".

"El foco está puesto en la Copa, pero no significa que descuidemos estos partidos. Hubo méritos de Arsenal, pero no pongo excusas porque jugamos muy mal" , concluyó.