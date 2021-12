Roberto Piazza “Va a ser el desfile de la década”

Este martes a las 21 en el Anfiteatro de Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires, el reconocido diseñador de alta costura Roberto Piazza regresará después de dos años con el desfile de la década, llamado “Joyas Reales”, cuya gran colección es una inspiración de la realeza europea. La entrada al evento será gratuita con invitación previa. Quienes asistan solo tendrán que llevar un juguete, que luego será distribuido a Hospitales de Niños de CABA. Diario Hoy dialogó con él para saber cómo vive la previa del evento.

—¿Cuáles son tus sensaciones por hacer el primer desfile en Buenos Aires de estas características?

—Te diría de la Argentina, porque hace dos años y medio que no se hace nada. Yo en un principio había desistido de hacerlo, porque vengo de un accidente y no tenía tiempo, pero es la colección más valiosa de mi vida, inspirada en la realeza europea. De repente un día se me ocurrió contactar a gente de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y al tercer día me dieron el okey. Esto fue hace un mes y medio.

—Hace nada…

—Nada, y yo había dejado todo dormido. De un momento a otro hubo que armar todo, buscando sponsors porque no se cobra entrada, gente que trabaje ad honorem, todo muy rápido.

—Hay mucha expectativa por verlo…

—Este va a ser el desfile de la década, llegamos a 250 creaciones, es too much. La ropa es toda nueva, maravillosa, increíble.

—Armaste además espectáculos que acompañarán el desfile. ¿Cómo imaginaste esto?

—Mi cabeza está llena de ideas, y ya hice todo, y no te voy a contar, pero antes que se abra el telón voy a tener una participación especial, porque después de dos años y medio quería hacerlo. Cuando se abra el telón habrá detrás 150 artistas, con gente del Colón, payamédicos, vedettes de todos los tiempos, trans, travestis, mannequins, va a ser una cosa muy emotiva. Llamamos a la gente, hicimos los trajes, va a haber bailarines de piso y de aire, el lugar es muy grande.

—Y lo bueno es que para seguir cuidándonos será al aire libre…

—Claro, será al aire libre, agregamos iluminación, luz blanca, va a ser realmente muy lindo. Pero la verdad es que es un trabajo enorme, porque somos muy pocos organizándolo.