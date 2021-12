El actor Armie Hammer salió de rehabilitación tras nueve meses de tratamiento por su adicción al sexo y las drogas

Tras las denuncias realizadas en su contra, Armie Hammer salió de rehabilitación luego de nueve meses de tratamiento por adicción al sexo y las drogas.

A mediados de este año, el actor protagonista de la película "Call me by your name", le puso fin a todos sus proyectos en la pantalla grande y decidió ingresar a una clínica de rehabilitación en Orlando, Florida.

La decisión transcurrió después de que se difundieran en los medios distintos mensajes, de carácter sexual, que el actor envió a varias mujeres con las que se relacionaba y en los cuales les comunicaba su deseo de querer esclavizarlas y mutilarlas para comer las partes de sus cuerpos.

Además de ser denunciado por acoso sexual, una ex-novia lo acusó de haberla violado y golpeado y de haber sufrido abuso "mental, emocional y sexual" en medio de una relación extra-marital.

En mayo, el actor de 34 años dejó su hogar en las Islas Caimán para internarse en la clínica con el apoyo de su ex-esposa y sus hijos.