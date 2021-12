Fran Drescher: “Siempre incorporo mensajes positivos en mis proyectos”

La excusa fue la presentación de Cita de Navidad, que se verá el próximo miércoles a las 22 en Lifetime y que además está on demand en Flow, como parte de una programación de películas navideñas de la señal. En este marco, el evento tenía a una figura clave de la cultura popular: Fran Drescher. La recordada actriz de The nanny, entre otras producciones, dialogó con la prensa latina y diario Hoy pudo hablar con ella. Antes del intercambio,

Drescher adelantó que está abocada a la producción del musical de The nanny para Broadway, mencionó su relación con la moda y los desafíos de ser hoy la presidenta de SAG, el sindicato de actores de Estados Unidos.

—En relación con el estreno de Cita de Navidad, ¿cuál fue tu película navideña favorita?

—Yo crecí viendo la tele y películas de las fiestas como, Miracle on 34th Street y It’s a wonderful life. Esas son películas viejas mágicas que se habían hecho mucho antes que yo naciera también. Pero cada Navidad las pasaban en televisión y son cosas que a mí me encantan, productos que me fascinan. Y también me encantaba el Especial de Navidad de Charlie Brown y me gusta El Grinch.

Entonces, para mí la época de Navidad de las fiestas está llena de películas maravillosas y estoy muy contenta de que Lifetime me pidiera ser parte de una de sus películas porque producen más películas de Navidad que cualquier otra compañía y siempre son positivas, alegres. Siempre tienen un mensaje positivo. Y eso es muy importante para mí. Yo siempre incorporo esto en todos mis proyectos. Que tengan la misma sensibilidad que yo es fantástico.

¿Otros trabajos en los que estés inmersa?

En breve estaré en Hotel Transilvania 4, que es una película de dibujos animados para familias, para niños y niñas. Es algo que también me encantó, porque es una película familiar más, con un mensaje muy positivo y muestra cómo hay que aceptar a las personas distintas, a nosotros y nosotras mismas. Por eso a mí me gustan estos proyectos que impulsan este mensaje a los hogares. Cuantas más personas puedan incluir esto en sus vidas, abrazarlo y experimentarlo, mejor será el mundo.

Cómo es Cita de Navidad, la película que protagoniza

No es muy frecuente que las películas navideñas tengan presente la diversidad a la hora de configurar sus relatos y castings, pero, el caso de Cita de Navidad, que protagoniza Fran Drescher, encarnando a Kate Spencer, madre de Hugo (Ben Lewis), quien vuelve a su pueblo para pasar Navidad con una amiga y se topa con Patrick (Blake Lee), su compañero de colegio de quien siempre estuvo enamorado. La propuesta es la primera de Lifetime en tener en el centro a una pareja gay, y lejos de estigmatizar con esto la producción, el relato se presenta de una manera muy natural y refleja la amplia diversidad que la sociedad posee en materia de vínculos.