Nacida en Colombia, Allyson Rose es una modelo y actriz profesional del cine condicionado. Al asumir compromisos laborales y artísticos debió instalarse actualmente en España.

A pesar de la diferencia horaria y la extensa distancia, la escultural intérprete realizó una entrevista íntima con diario Hoy donde reflexionó sobre las exigencias y bondades de la profesión.También, se refirió a su paso por Adictas al juego sucio I, una producción íntegramente escrita y dirigida por el cineasta platense César Jones.

—Tenés una carrera prolífica en el cine erótico, ¿Qué bondades encontraste en el camino?

—Ser actriz porno me ha dado muchas fortalezas: crecer como persona, ayudar a mi familia y a los que me rodean. Además logré conocer gente maravillosa como también países, otras culturas, entre otros. Asimismo, aprendí mucho más sobre el sexo porque es un mundo literal. ¡Y me encanta!

—Una vez que termina el rodaje en determinada producción, ¿observás tus trabajos audiovisuales o preferís dar vuelta la página?

- Al finalizar las grabaciones, soy de las que miran las escenas. De esta manera veo qué debo mejorar. También es cierto que me gusta verme a mí misma, es decir ver que de verdad disfruto y no finjo. En pocas palabras, soy yo.

—En la Argentina, integraste el elenco de Adictas al juego sucio 1, ¿cómo viviste la experiencia?

—La verdad es que muy bien. Me encantó conocer al equipo de producción de Lpsexxx, en especial a César Jones que es un encanto de persona. Siempre estaré agradecida con él porque creyó en mí.

—¿De qué manera se construye un sello propio en una industria con tanta competencia?

—Hablo por mí porque no a todos ni a todas se nos presenta la oportunidad de entrar a la industria de la misma manera. En mi recorrido o mi preparación como actriz porno, empecé yendo como invitada especial. También, arranqué haciendo shows de sexo vivo en sitios conocidos en Colombia, que es mi país de origen.