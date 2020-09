Famosas, tendencias y derrapes

Con varias las modelos, vedettes y figuras del mundo del espectáculo que, en algún momento de su carrera, se han volcado a alguna creencia religiosa o filosofía en auge promoviéndolas entre el público y sus seguidores. En esta línea, podemos recordar a mediados de los 2000 cuando la filosofía de Rajneesh Chandra Mohan, popularmente conocido como Osho, cautivó a modelos, actores y locutores, destacándose entre ellos Jimena Cyrulnik, Natalia Oreiro, Sofía Zámolo, Rolando Hanglin y Nacha Guevara, entre otros.

Más recientemente, volvió a sonar el nombre de Gisela Barreto, quien en los 90 supo conquistar al público arriba de las tablas como primera figura. En el último tiempo, se orientó como activista religiosa. Hizo polémicas declaraciones en su ciclo respecto a temas como la homosexualidad, el narcotráfico y el coronavirus. Tampoco se quedó atrás Ivo Cutzarida, quien pasó de pedir mano dura en el 2014 a convertirse en guía espiritual y terapeuta humanista, según explicó él mismo en una reciente entrevista. Y no podemos pasar por alto a Calu Rivero, que a finales del año pasado anunció: “I am from the Illumination Nation” (Soy de la Nación de la Iluminación) y cambió su nombre a “Dignity”. Entonces, muchos la vincularon con algún tipo de secta pero ella explicó que adhiere a la filosofía que “busca contagiar luz porque cree en el potencial divino de la especie humana”.

En una línea parecida se mueve Ivana Nadal. La modelo inició hace tiempo un proceso en el que comenzó a hablar de aceptación, de cuerpos no hegemónicos y de mostrarse tal cual es. Sin embargo, en el último tiempo algunas de sus declaraciones generaron polémica. Es que en medio de su predicación del amor, ha tenido algunas frases poco felices que la catapultaron al trending topic de Twitter, donde fue centro de burlas e inspiración de memes. Podemos recordar cuando en el mes de julio aconsejó soltar el dolor: “Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te falleció alguien. Puede ser tu hijo, no hace falta que sea alguien más grande. Puede ser alguien más chico”.

Pero ahora lo volvió a hacer. Y es que este fin de semana, la influencer comparó la violación de un bebé con un insulto en las redes sociales. Como era de esperarse, la catarata de críticas no tardó en llegar, con Yanina Latorre a la cabeza que se mostró indignada por los liviandad de sus dichos.