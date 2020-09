Soledad Villamil: “El estreno por streaming resulta un alivio”

Afianzada en la música y en los escenarios, Soledad Villamil estrena en Netflix Corazón loco. Se trata de una película sobre la bigamia de Marcos Carnevale, con Adrián Suar y Gabriela Toscano en sus roles protagónicos. Vio postergado el estreno en cines por la pandemia y finalmente llega al sistema de streaming. Diario Hoy conversó con la artista para saber detalles de su rol.

—¿Qué fue lo primero que pensaste de Vera, tu personaje, y su transformación?

—Cuando leí el libro la lectura me llevaba rápido, una impresión de relato que avanza y avanza y me mantenía muy interesada en la trama y el relato. Sobre Vera me gustaba la idea de trabajar con el género, esta comedia medio pasadita y el cambio que tiene es súper atractivo, son casi dos personas diferentes.

—Se percibe hasta en tus facciones…

—La impresión que yo tuve es que pasa de estar muy armada, alguien que siente que tiene todo bajo control, empoderada en el comienzo y con la certeza que su mundo está bajo control y esta noticia le pone todo patas para arriba. En Vera, no tanto en Paula (Toscano), no es la desilusión tanto en un plano amoroso sino en el plano del control de todo.

—Cómo me pasó esto a mí que tengo todo bajo control siempre…

—Exacto, que soy tan inteligente y brillante, despliego y tengo todo tan claro, que me pasó este elefante por delante y no lo vi.

—¿Cómo fue el encuentro con Adrián y Gabriela y el trabajo diario?

—Con Adrián hasta el año pasado en The Host no habíamos compartido nada, con Gabriela habíamos trabajado hace mucho en Culpables y fue un gran reencuentro. Las dos tenemos algo medio obsesivo con el trabajo, de ir más allá en la lectura y búsquedas, pudimos ensayar antes, eso no es algo frecuente, con Marcos pudimos hablar e imprimir cosas a lo que ya estaba escrito, eso es bueno para poder apropiarse del guion.

Comedia, bigamia, pandemia y estreno online

La actriz reflexiona sobre el género comedia y el estreno online de Corazón loco tras su cancelación en cines allá por marzo, al comienzo de la cuarentena.

—¿Te gusta la comedia como gé­nero para actuar?

—Sí, me ha tocado poco en cine, fue uno de los grandes atractivos para mí. Desplegar el humor en la comedia es algo que me es muy afín, es un desafío en la interpretación. Acá la situación que plantea el guion es extrema y en el lenguaje actoral y narrativo todo se pone extremo y el desafío era hacerlo verosímil, para que no pase que no se lo crean.

—¿Qué sensación tenés de estrenar en Netflix?

—Es difícil poner en palabras todas las sensaciones que se fueron sucediendo en el último tiempo con respecto a la película. Primero fue una gran frustración cuando se suspendió el estreno una semana antes, con todo el trabajo de lanzamiento hecho, pren­sa, publicidad afiches, que todavía están pegados en algunos lados. Después vinieron estos meses tan difíciles y ahora el estreno por streaming resulta un alivio, en el sentido de que por fin la película se encuentra con el público y se cierra ese círculo que quedó interrumpido.