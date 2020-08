Lito Vitale: “Nosotros necesitamos actuar para vivir”

Con talentosos y tienen una célebre trayectoria a cuestas. En este presente, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale unieron sus fuerzas para crear Actuar para vivir, un concierto online que darán el 29 de septiembre, a las 19:30, cuyas entradas pueden adquirirse por Ticket Hoy. Es por ello que el tecladista fue entrevistado por diario Hoy y precisó los detalles del encuentro musical

—¿Por qué llamaron Actuar para vivir al espectáculo por streaming?

—Es el título de una canción de Fito Páez, que Juan (Baglietto) tomó para uno de sus discos solistas. Se refiere a que nosotros necesitamos actuar para vivir, entonces nos pareció un buen título para este momento en que los músicos y personajes de la actividad artística no estamos pudiendo hacerlo. Así que creímos que era correcto para este recital en streaming.

—¿Cuánto repercute el oficio artístico en tus días?

—Tengo una relación con la profesión muy under, no me considero un profesional, sino una persona que tiene una gran pasión por la música. Eso se maneja de tal modo que todas las partes profesionales que suceden en mi mundo artístico, primero pasan por lo sensitivo porque hago todo lo que me da la gana, luego veo si puedo conseguir una paga en relación a lo que considero justo. El espíritu amateur es lo que nos mueve. Mis días junto a Baglietto son totalmente felices y nos encargamos en poner la energía en nuestras coincidencias. Logramos lindos momentos artísticos con un público que nos sigue y disfruta de lo que hacemos. Para este show habrá canciones que tienen que ver con nuestra historia y se suma Julián Baglietto en la batería. Me gustan los streaming en vivo, tienen que tener ese espíritu. Si no, pierden el sentido.