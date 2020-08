Emilia Mazer: “Soy una actriz argentina, no sé cuánto selecciono el trabajo”

Después de trabajar en varios éxitos, Emilia Mazer decidió tomarse un tiempo para vivir la maternidad como lo deseaba. El teatro y la docencia se lo permitieron. Y aunque ama todo lo que tiene que ver con el arte, cada tanto vuelve a la televisión, pero compartir su bagaje con los actores en formación sigue siendo lo primordial. En diálogo con diario Hoy, la artista recorrió su carrera y analizó el presente inusual.

—¿Cómo estás pasando la cuarentena?

—Bien, aunque a esta altura y estando totalmente a favor de las decisiones del gobierno, me parece que hay una ambigüedad en el pedido donde la gente hace lo que le parece, entonces siento un ambiente de injusticia.

—El Colectivo Actrices Argentinas publicó una carta abierta sentando posición y hablando de la necesidad de trabajar de muchos colegas…

—En esto nadie ni se salva solo ni nos hundimos solos. Estamos todos juntos porque son industrias. Muchas veces, algunos actores ponen la cara en nombre de otros para apoyar a los que la están pasando mal, pero ninguno de los planteos es a título personal. Detrás de las caras visibles que son los artistas están los tramoyistas, los boleteros, los acomodadores, los que alquilan los teatros...

—Estás poco en televisión, ¿seleccionás mucho cada desafío?

—Soy una actriz argentina, no sé cuánto selecciono el trabajo. En algún momento se dio que quedé bastante relegada de la televisión porque durante años viví en sets, y cuando tuve ganas de ser mamá supe que no quería vivirlo a ese ritmo, me alejé. En el inconsciente colectivo queda como que no estoy en la TV.

Una modalidad en el universo digital

—¿Cómo vivís esto de las clases de teatro vía streaming? ¿Sentís que llegó para quedarse?

—Este es mi año 23 de profe. Creo que todo viene para quedarse, porque según cómo lo veamos puede ser una oportunidad. A mí no solo me abrió la posibilidad de llegar en la distancia a otra gente que no podía acercarse, sino que también me permitió compartir todo el bagaje aprendido a través de mis años de hacer cine y televisión. Estamos trabajando con una cámara, entonces no tenemos que verlo como una imposibilidad, sino como un beneficio. Ahora muchos artistas están haciendo miniseries por streaming y yo hago eso mismo con mis alumnos, solo que muchos no se animan a subirlo. Elegí poner toda mi energía en que ellos generen sus cosas para que aprendan a hacerlo porque creo que ese es el mundo que viene.