Estrenos en pandemia: el cine online, con grandes directores

Tres de los estrenos locales en Cinear tuvieron a Beda Docampo Feijóo, Carina Sama y Pablo Spatola, directores de La maldición del guapo, Con nombre de flor y El padre de la patria, respectivamente, tras las cámaras. Diario Hoy dialogó con los directores para conocer detalles de las propuestas.

“Quería hacer una comedia de este estilo, más refinada, donde los personajes no digan chistes gruesos ni fuera heredera de la sitcom, donde vos puedas sonreír a partir de los personajes, que tienen muchas caras, que fueras descubriéndolos y que tenga una buena facturación. No que sea algo degradada, con actuaciones en donde los intérpretes tengan texto y subtexto y que además cuente algo, un poco más. No quería que simplemente se cuente el hecho de una estafa, sino la relación de un padre y un hijo, un padre seductor, simpático, pero impresentable, y el hijo que sabe que es así, que no necesite a su padre y tampoco el padre al hijo”, dice sobre su película, que se ve hoy en Cinear a las 20, Docampo Feijóo.

“En el estreno de mi anterior película, me trajeron el libro de Malva y me dijeron esta es tu próxima película. Preguntando en el archivo de la memoria trans, detecté que antes de los años ’40 no había nada de nada. En la segunda entrevista con Malva me mostró dos álbumes con fotos de personas trans y homosexuales, 204 fotos, de esa época”, menciona Sama sobre el origen de su documental que se ve en Cinear.

“La idea de contar la historia de alguien que transita el pasaje de héroe a villano es seductora. Me llegó, por recomendación de un amigo, la última biografía sobre Santiago de Liniers, de Horacio Vázquez Rial y descubrí un gran personaje, en todos los sentidos, aventurero, honesto, guerrero, uno de los últimos templarios, un mujeriego, pero por sobre todo un hombre de honor. Sentí que todo lo que sabía de Liniers entraba en conflicto con lo leído, y que eso tenía más lógica que lo aprendido en años de escolaridad”, dice Spatola sobre su propuesta, disponible en Cinear.