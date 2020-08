Alakrán: “Crecí trabajando junto a gente muy talentosa”

Durante una entrevista con diario Hoy, el humorista Juan Carlos Samsó, más conocido como Alakrán, recorrió su trayectoria. Trajo al presente sus célebres personajes como Fernandito, el payaso amarguito y el Guachón. Además, presentó Dos pájaros de un tiro, el show digital que dará junto a Alfredo Silva el 9 de septiembre, a las 23 y cuyas entradas pueden adquirirse en entradauno.com.

—¿Cómo fue que te adentraste en este mundo?

—Iba a un taller de teatro. Una vez actué en un bar y estaba Juan Acosta. Me invitó a trabajar, entonces pasé del curso a recorrer salas y pubs con él que era un consagrado humorista en El Palacio de la risa, entre otros. Me abrió las puertas de la TV y del Parakultural. Crecí trabajando con gente muy talentosa, pude aprender de todos ellos. Lo disfruté mucho. Después vinieron los programas que todos recuerdan y fueron maravillosos. No puedo creer hasta el día de hoy que la gente no se haya cansado de los personajes y los recuerde con tanto cariño.

—¿De qué manera se aggiorna el material de trabajo? ¿Y al streaming?

—Todos los días tengo que rever y quitar más o menos 10 chistes. Por ejemplo, hacía un monólogo en el 93. Guardé las hojas, porque los chistes siempre se reciclan y encontrás alguno. Sin embargo, cuando los leo, me horrorizo porque se incluyen temáticas complejas como la violencia de género, el bullying, entre otros, entonces hay que dejarlos de lado. El humor tiene que ver con la sorpresa, la ridiculez, lo inesperado, con la sátira, pero si hay alguien que resulta ofendido o perjudicado para mí deja de ser divertido. Ese es el límite.