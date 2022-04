A 28 años de la muerte de Kurt Cobain repasamos su carrera musical

A 28 años de aquel fatídico 5 de abril de 1994 en el que Kurt Cobain decidió terminar con su vida hacemos un repaso por los mejores temas de Nirvana.

Junto a Krist Novoselic, Cobain formó Nirvana y en 1989 lanzaron "Bleach" su primer álbum conformado por temas como "Blew", "Floyd the Barber" y "About a Girl", entre otros.

Bleach contó con la presencia de Chad Channing en la batería, quien luego fue reemplazado por Dan Peters, antes de que la banda encontrara a su baterista definitivo, Dave Grohl.

En 1991 el trío lanzó "Nevermind" el disco que los catapultó al estrellato y popularizó al grunge. Allí podemos encontrar quizás su mayores éxitos como "Smells Like Teen Spirit", "Come as You Are", "In Bloom" y "Lithium".

"In Utero", su tercer y último disco de estudio llegó en 1993. Allí, Cobain activista por los derechos de las mujeres, incluyó "Rape me", canción que generó una gran polémica y fue censurada rebautizada como "Waif Me". Además en ese álbum también se encuentran los éxitos "Dumb" y "Heart-Shaped Box".

Sobre el final de la corta vida de Kurt Cobain, llegó uno de sus conciertos más recordados el MTV Unplugged. Ese show se editó en el disco "Unplugged In New York", con el que la banda ganó un Grammy. Allí tocaron sus mejores temas e incluyeron un cover de David Bowie, "The Man Who Sold the World".

Finalmente el 5 de abril de 1994, luego de atravesar momentos difíciles a causa de sus adicciones y un cuadro de depresión Kurt Cobain se quitó la vida de un disparo.