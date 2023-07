A los 56 años fallece Sinéad O'Connor luego de una larga lucha por su salud mental

Sinead O'Connor, la legendaria cantante irlandesa que saltó al estrellato en 1990 por su desgarradora versión de Nothing Compares 2 U de Prince, falleció el martes 25 de julio, informó el The Irish Times. Tenía 56 años de edad.

La aclamada intérprete dublinesa publicó 10 álbumes de estudio, mientras que su canción Nothing Compares 2 U fue nombrada single número uno mundial en 1990 por los Billboard Music Awards.

O'Connor recibió el premio inaugural al Álbum Clásico Irlandés en los RTÉ Choice Music Awards a principios de este año.

La cantante recibió una gran ovación al dedicar el premio, por I Do Not Want What I Haven't Got (No quiero lo que no tengo), a "todos y cada uno de los miembros de la comunidad de refugiados de Irlanda". "Son muy bienvenidos en Irlanda. Los quiero mucho y les deseo felicidad", dijo.

Sinéad Marie Bernadette O'Connor nació en el seno de una familia problemática en Dublín el 8 de diciembre de 1966. Luego, cambió su nombre por el de Shuhada Davitt y más tarde por el Shuhada' Sadaqat en 2018 al convertirse al islam, dijo entonces que él 'la luz de su vida'.

Más tarde en su vida afirmó que comenzó a tener problemas de salud mental porque su madre abusó física y sexualmente de ella cuando era niña.