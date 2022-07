A los 82 años, murió el actor James Caan

El actor estadunidense James Caan, recordado por haber interpretado a Sonny Corleone en la película El padrino de Francis Ford Coppola, falleció el 6 de julio a los 82 años.

“Con gran tristeza informamos del fallecimiento de Jimmy en la noche del 6 de julio. La familia aprecia el amor y las condolencias y pide que se continúe respetando su privacidad en este difícil momento”, comunicó su familia a través de su perfil de Twitter.

Caan debutó en los escenarios de Broadway en 1961 con Blood, sweat and Stanley Poole, protagonizada por Peter Fonda. Comenzó con apariciones como invitado en series como The untouchables, The Alfred Hitchcock hour, Ben Casey y Dr. Kildare. Interpretó a un matón en el thriller de Olivia de Havilland, Caged, y también representó al joven compañero de John Wayne en el filme El Dorado de Howard Hawks, en 1966.

Por su papel en la primera entrega de la saga El padrino recibió una nominación al Óscar a mejor actor de reparto.

Durante sus seis décadas trabajando en la pantalla grande, entre su filmografía se destacan producciones como The rain people, Brian’s song, Rollerball, A bridge too far, Thief, y The gambler.

Además de El padrino, las películas emblemáticas de Caan durante los años ‘70 incluyen Cinderella liberty (1973) de Mark Rydell; The gambler de Karel Reisz (1974); The killer elite de Sam Peckinpah (1975); Funny lady (1975) y Comes a Horseman.

En 1990 protagonizó una adaptación de la novela Misery, de Stephen King, junto a Kathy Bates.

Ambos actores fueron elogiados por sus destacadas performances en dicho filme y Bates ganó el premio Oscar a la Mejor actriz.

También actuó en Dogville, de Lars Von Trier (2003) y La ciudad de las sombras, dirigida y protagonizada por Matt Dillon. Asimismo, mostró otras dotes actorales en la película Elf, una comedia navideña que protagonizó junto a Will Ferrell.

En cuanto a la televisión, en 2003 protagonizó Las Vegas y en 2012 apareció como invitado en Hawaii Five-O. También formó parte de la comedia Back in the game, emitida en 2013 y reapareció en el drama Magic city.