Supernova: Carolina Kopelioff y Johanna Chiefo cuentan detalles de la serie

Con dirección de la talentosa Ana Katz, hoy llega a Canal 9 y Amazon Prime Video Supernova, nueva ficción de cuatro episodios que cuenta la vida de tres amigos, encarnados por Carolina Kopelioff, Johanna Chiefo y Ruggero Pasquarelli, acompañados por enormes actores como Inés Estévez, Marina Belatti, Nancy Dupláa, Diego Cremonesi y Luis Ziembrowski, en una historia diferente y original. Para tener más detalles del proyecto hablamos en exclusiva con Kopelioff y Chiefo, quien además fue la creadora de la propuesta.

—¿Sensaciones de que finalmente la serie llegue al público?

—Carolina Kopelioff: Mucha emoción, ganas, expectativas, Supernova es una serie que a las dos nos hizo muy felices, con distintos recorridos, pero felices, muy contentas y orgullosas por el material así que es hermoso cuando una hace algo que realmente defiende, así que muy felices.

—Johanna Chiefo: Objetividad cero, para nosotras Supernova es la mejor serie del mundo.

—¿Y cómo es para vos pasar de un proyecto que impulsaste a una plataforma tan importante?

—JC: La sensación es única, esperé por este momento mucho tiempo, pero a la vez lo siento bastante natural, porque es un proceso que se dio y lo más importante fue grabar la serie, con la dirección de Ana, ahí respiré, me calmé, para poder concentrarme en actuar y hacer ese momento tan colectivo de hacer cine, así que una vez pasado eso todo fluye. Claro que la plataforma le dará visibilidad, pero siento que el proyecto lo merece.

—¿Cómo fue meterse en los personajes?

—CK: Creo que fue un proceso muy lindo. Es un trabajo muy colectivo y en equipo, lo preparo siempre con gente, con una coach y todo, después en el set, y acá ver el tic, qué tipo, las uñas, las tuve cuatro meses, fue terrible, yo no sé cómo hace la gente para vivir con eso, empecé a vivir la piel de Mimi, a habitarla, y después en el rodaje, cada día, conectándome con el equipo.

—JC: Hay un corazón, corriente sanguínea, que tiene mi personaje y que venía construyéndola por mi cuenta, pero cuando se transforma en Supernova, eso quedó pero Ana me propuso contar otra parte de la Nicolasa que venía construyendo. Algo que me costó fue quitarle simpatía, la sonría, porque es alguien a quien le cuesta abrirse, comunicarse, está un poco enojada, así que me costó salir de esa simpatía y armar este personaje, trabajando un poco más la furia. Con un equipo así fue fácil, entregándonos a Ana, que dirigiendo actores es muy buena.

—Hablás de la sonrisa, ninguno sonríe, y cuando lo hacen es por un pedido exterior, ¿cómo llegaron a esa idea?

—CK: A mí me divierte mucho, fue una búsqueda, hay algo de cómo Ana cuenta situaciones terribles pero terminas riéndote. Cuando Mimi graba sus historias de Instagram fue muy difícil no tentarnos, lo mismo Nancy, nosotras serias y el equipo riéndose, es como cuando te piden una foto, y por ahí tenés tu peor día y te reís, creo que la serie habla de eso, es la vida, sorteas obstáculos y seguís, Supernova habla de la vulnerabilidad de estos personajes tan rotos.

—JC: Los personajes no la pasan tan bien, con una exigencia de felicidad, de cómo nos mostramos en las redes sociales, y la serie habla de otra cosa, mostrando sus debilidades, y ellos no se esfuerzan en sonreír para el otro, y como decía Caro hay situaciones que terminan ­despertando risa, Ana deja que en los ­espectadores se genere la risa y no tanto en los personajes.