A solas con los protagonistas de María Marta: el crimen del country

María Marta: el crimen del country es una miniserie de ocho episodios producida por Warner Media para HBO, se va a poder ver en esa pantalla y en HBO Max. Es una serie dramática criminal inspirada en hechos reales, en el femicidio de María Marta García Belsunce, de 2002, y está protagonizada por Laura Novoa, Jorge Marrale, Nicolás Francella, Carlos Belloso, Muriel Santa Ana, entre otros, y dirigida por Daniela Goggi. Diario Hoy, en exclusiva, dialogó con los protagonistas para traer un adelanto de la miniserie.

“Leyendo los guiones me apareció la necesidad de verla viva, ver la relación que tenían entre los dos. Haber trabajado con Jorge fue un placer, porque lo admiro y estoy convencida que lo estamos haciendo con mucho respeto hacia las personas que estamos interpretando, hacia los guiones, la dirección, somos actores respetuosos y eso realmente a mí me da mucha tranquilidad, porque podes hacer bien o mal un personaje, pero diste todo haciéndolo responsable y honestamente”, dice Laura Novoa, que encarnará a María Marta en la ficción.

Sobre el interés del caso, que sigue, vigente como el primer día, y 20 años después, cuenta Jorge Marrale, en el papel de Carlos Carrascosa: “Hay algo del centro del misterio, las cosas que no se terminaron de visualizar, sentir, y cuando hay misterio o una forma tapada de la realidad, sobre todo en las causas penales, además, que tienen vinculación, como fue en este caso, con lo familiar, eso generó una ficción en la cabeza de cada uno de los que miraba los noticieros y la realidad, me parece interesante desde el punto de vista de generar una ficción de esto, porque por primera vez va a haber un punto de vista corrido de los medios y la Justicia. Eso me parece el gran logro de esta ficción, de revisar qué pensamos en ese momento, qué nos pasó en el 2002, qué nos está pasando ahora, y en el medio, qué pasó con alguien que estuvo siete años preso, como Carlos Carrascosa”.

“Cuando sucedió el crimen los medios iban cambiando las hipótesis o móviles del asesinato, y era seguir una historia como un rompecabezas, por momentos te olvidabas cuál eran los primeros móviles que se decían, más allá de la hipótesis del accidente que la familia dijo en un primer momento y se descartó inmediatamente. El caso no solamente fue uno de los primeros femicidios sino también uno de los primeros mecanismos de información tan abusiva al espectador, a la ciudadanía”, menciona Carlos Belloso, Horacio García Belsunce, en la producción.

“Llegué al rodaje con información de todo lo que vi y consumí, pero son como ráfagas, pero me quedé con la línea del guion y la historia que se quiere contar. Mi personaje es el de Matías Centeno, es el vecino, dentro de este country. A lo largo de estos ocho episodios, me fui encontrando diferente, fuimos construyendo, sobre lo que había de este personaje, que es muy poco, y fui absorbiendo de a poco, no tuve contacto directo con nada de alrededor sumergiéndome en la historia”, comenta Nicolás Francella, quien personificará a Nicolás Pachelo, vecino acusado del femicidio en algún momento de la investigación.

“La ficción se hace cargo de la hipótesis del femicidio, entre otras, en algunos momentos de este largo caso, por ejemplo durante la condena a Carrascosa, periodistas feministas escribieron en ese momento cómo estos femicidios son causados por personas conocidos de la mujer, maridos, novios, amantes, familiares, etc., y la ficción que estamos haciendo también se mete en ese tema pero no le pone foco sólo a eso, para que reflexionemos, la ficción se compromete con todos los temas”, menciona Muriel Santa Ana, que interpreta a Belén “Belu” Franessi, que crea un blog sobre la investigación y ayuda a Carrascosa.

Reforzando la idea sobre las varias hipótesis que tendrá el proyecto, Mike Amigorena, que será el fiscal Marcos del Río, inspirado en Diego Molina Pico, expresa: “Cuando hay una historia en la cabeza de la directora, y basada en hechos reales, empieza a construir en su cabeza su propia historia, que es la ficción. Y ya es un equipo con la dirección, no dependés de qué hubiera hecho, qué hizo, qué pasó, es en ese momento donde el personaje cobra vida propia, y lo que tiene de diferencia la ficción netamente, un libro original, es que lo vas construyendo desde el minuto cero con el guion, se crea el universo, la génesis. Vos entrás a esa narración sin tener un background, es algo infinito desde el principio”.

“Hay algo que me interesaba a mí que tiene que ver con que la Justicia no llega a una verdad, porque después de un hecho acontecido, un hecho siempre es en pasado, se analiza, te acercás a una verdad y sobre esa verdad, o aproximación, es que los jueces dictaminan qué pasó, sobre una aproximación a la verdad y hay algo de la serie que es que vuelve a poner al espectador en el lugar de un juez, tiene que empezar a analizar a partir de todos los elementos y evidencias que tiene qué fue lo que pasó, porque nadie de ese día declara abiertamente qué pasó, y ahí funciona también el policial”, dispara Daniela Goggi, la directora de la serie.