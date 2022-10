Abbi Jacobson y Chanté Adams al frente de Un equipo muy especial

A league of their own, o simplemente Un equipo muy especial, es la apasionante remake en una versión en formato serie de la clásica película de Penny Marshall que tuvo a Madonna, Geena Davis y Tom Hanks como protagonistas allá por el año 1992. La producción trata sobre la liga de béisbol profesional femenina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.

La serie evoca el espíritu alegre del largometraje, mientras que expande sus horizontes para contar la historia de una generación entera de mujeres que soñaron con el mero hecho de poder jugar al béisbol de forma profesional.

Abbi Jacobson fue una de las impulsoras de la serie y su protagonista, al igual que Chanté Adams, que encarna a Maxime. Es por ello que este multimedio dialogó en exclusiva para tener más detalles de este relato que ya puede verse a través de la señal Prime Video.

—¿Qué recuerdos tenían sobre la película? ¿Cuáles son las características que se les venían en mente?

—Abbi Jacobson: Creo que es una de las primeras películas que vi en el cine, y después se convirtió en una de esas que ves una y otra vez, de hecho me pasa que hoy en día, por ejemplo, si estoy haciendo zapping en un hotel y la engancho, o estoy volando y está para verla, la veo, hasta terminarla, no importa desde dónde la comencé a ver, porque fue una película muy inspiradora para mí, desde pequeña, hice mucho deporte y ver un grupo de mujeres jugando en una liga profesional en los años cincuenta fue revolucionario para mí.

—Chanté Adams: La vi, también, no cuando salió, porque ni siquiera había nacido, crecí siendo porrista, y si bien es una disciplina dominada por mujeres, me inspiró para hacer algo más y creer que podía hacerlo, de hecho recuerdo una escena con una mujer negra, sin diálogo, pero me hizo querer saber más de ella.

—¿Qué es lo que más les gustó del personaje que interpretaron? Y Abbi, para vos, ¿cómo fue estar de los dos lados del set?

—AJ: Amé encarnar a Carson, ella es diferente a mí, pero tiene algunas cosas con las que me siento muy cercana, es una líder, y en esta temporada se transforma, porque empieza tímida, pero luego se confía en ser la líder del team, me gusta ser una líder con inseguridad.

—CA: En mi caso, me gusta lo ­compleja que es Max, y hay muchos tipos de ella, madre ejemplar, quiere ser lo que los demás quieren ser, pero para mí lo interesante es ver qué quiere ella para sí misma ­realmente.

—¿Cómo era un día en el set de rodaje? ¿Se divertían mucho?

—AJ: Sí, y muchas de las compañeras tuvieron un entrenamiento previo en béisbol, entonces fue un gran show, no solo en el set, sino que estábamos preparadas en el detrás de escena. El programa es sobre cómo construir un equipo y así fue también para nosotras.

—CA: Lo mismo, la pasamos muy bien, no todo el equipo en conjunto, porque hay varias líneas separadas de relato, y no estábamos juntas todo el tiempo, pero fue muy lindo.

—¿Sensaciones del estreno mundial, que a diferencia de una película u otros proyectos será al mismo tiem­po en 240 países?

—AJ: Ansiosa, nerviosa, pero en un buen sentido.

—CA: Expectante, hace tres años que estoy con el proyecto, Abbi hace siete, entonces llegar a este punto de compartirlo con el mundo nos pone muy felices.