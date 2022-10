Lucho Scaglione: “El camino hecho es genial”

Músico, bajista y compositor, Luciano Scaglione integró el grupo Attaque 77 y ahora vuelve al ruedo como solista, acompañado por una banda amiga para recorrer los clásicos. También dará a conocer otras creaciones inéditas que se trae entre manos y las compartirá con los seguidores de siempre. La cita obligada será el viernes 7 de octubre a las 20 en el teatro Favaloro, ubicado en calle 67 entre 116 y 117.

—¿Bajo qué circunstancias nace este concierto en La Plata? ¿Cuáles fueron las excusas para salir a tocar con el repertorio cosechado bajo el brazo?

—Hace unos meses, decidí que era el momento para salir a tocar, es decir, como lo hice toda la vida. Además, en los momentos posteriores a la pandemia, la banda Attaque 77 entró en un descanso sin fecha y a mí, en ese momento, se me despertó la necesidad de seguir vibrando con las canciones de toda la vida.

—Con la necesidad de continuar tocando, siguiendo el camino del arte, ¿cómo sucede la elección de las canciones que ponés sobre los escenarios? Teniendo en cuenta la gran obra que crearon en estas décadas...

—El repertorio es muy sencillo. De esta manera, algunas canciones que siempre interpreté como El jorobadito o Antihumano.

Asimismo, también habrá muchas de mi coautoría, tales como Cosas que suceden o Éxodo ska. Además habrá algunos clásicos que la gente siempre quiere escuchar, pero daré a conocer un tema nuevo que acaba de salir.

—Volviste a los escenarios siguiendo los ­objetivos de tu deseo y ahora estás en las vísperas del concierto en La Plata. ¿Qué sensaciones te rodean?

—Mis sensaciones son encontradas porque, por un lado, no está en mis intenciones descansar y me pone muy feliz salir a tocar. Sin embargo, por otro lado, la banda decidió tomarse un tiempo así que a mí me surge este deseo y lo llevo adelante con mucha alegría.

—Hace casi cuatro décadas que llevan adelante la banda y las canciones que de allí se desprenden, ¿qué balance hacés del camino recorrido?

—El camino hecho es genial. Es decir, son treinta y cinco años de trayectoria que, indirectamente, me atraviesan desde el comienzo, ya que éramos amigos desde el primer show de Attaque 77.

Luego, ya como bajista, desde el año 1992 hemos atravesado todo tipo de situaciones y me parece que cada uno toma sus decisiones. En este caso, la mía es seguir manteniendo vivo el espirítu de Attaque 77.