Abel Pintos dio detalles de su relación con Mora Calabrese

El cantante bahiense Abel Pintos se siente muy cómo­do cada vez que visita el programa La peña de Morfi de Telefe. Así se lo vio en la última edición, donde confesó parte de su historia de amor con su esposa Mora Calabrese.

En un clima muy distendido junto al conductor Jey Mammon, Pintos comenzó la charla recordando a algunos de los maestros, sobre todo musicales, que tuvo a lo largo de su vida. Fue allí que volvió a contar la anécdota de cuando a sus 13 años le acercó un demo en cassette a Raúl Lavié y él no solo se lo recibió, sino que lo escuchó y se quedó compartiendo una charla con él. Luego, la entrevista terminó centrándose en la historia de su relación amorosa. Él y Mora se casaron hace poco menos de un año, pero en el programa confesó que tuvieron que esperar seis años para poder estar juntos.

Él brindó detalles no solo de cómo se conocieron, sino también de cómo le pidió matrimonio a su esposa, en la ciudad de Resistencia: “Yo no quería esperar mucho más. Podría haber esperado pero un día me desperté y me dije ¿qué sigo haciendo sin estar casado con Mora si yo quiero compartir toda mi vida con ella? Yo no sabía a quién acudir y finalmente le pedí ayuda a mi suegra. Fuimos, las compramos y ahí nomás le pedí matrimonio, en ese terreno donde finalmente hoy vivimos”.

Ante la sorpresa del conductor por la cantidad de tiempo que había pasado desde aquella primera vez que se vieron (ella estaba casada al momento que se conocieron y pasaron seis años hasta que empezaron la relación) Pintos aclaró y profundizó la historia: “La forma más certera de explicar lo que me pasó es que cuando la conocí algo dentro mío cambió, me modificó. Entonces eso, ligado al enamoramiento, me hizo darme cuenta de que todo me gustó de ella: todo lo que vi y todo lo que fui conociendo. Y ella me esperó a mí también”. Hoy día, el artista y su pareja formaron una familia ensamblada con Guillermina (hija de una relación anterior de ella) y un hijo en común, Agustín.

Con esfuerzo y perseverancia, Abel Pintos se consagró en el arte popular de nuestro suelo y, bajo la invitación exclusiva de la Red 92, se presentará en un concierto destinado a toda la familia. La cita obligada será el próximo 10 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. Vale mencionar que las entradas ya están disponibles para la venta a través de la plataforma digital Ticketek. El músico no solo adelantó parte de lo que será su esperado show, sino que también terminó cantando algunas canciones a dueto junto a Jey Mammon al piano, en una postal clásica a esta altura.