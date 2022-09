"Priscilla": la nueva película de Sofia Coppola sobre la esposa de Elvis Presley

A pocos meses del estreno de la biopic "Elvis" de Baz Luhrmann y luego de haber estrenado en 2020 la comedia dramática On the Rocks, la cineasta Sofia Coppola anunció que vuelve a dirigir una nueva película. En este caso, el filme será “Priscilla”, la biopic de la mujer de Elvis Presley, que aún no tiene fecha de estreno.

El filme estará basado en el libro Elvis & Me que fue publicado en 1985 por la expareja del rey del rock and roll.

Priscilla Presley es hoy administradora de la herencia y la marca de Elvis, pero su relación matrimonial terminó en 1973. Juntos tuvieron una hija y, a pesar de no continuar en pareja, mantuvieron una buena relación hasta la muerte del cantante, compartiendo la custodia.

En cuanto al elenco, se ha confirmado que Cailee Spaeny (Mare of Easttown y Bad Times at the El Royale) será la protagonista, mientras que Elvis estará a cargo de Jacob Elordi, actor que fue parte de The Kissing Both y Euphoria.