Abel Pintos rompió en llanto

El domingo se llevó a cabo una nueva presentación de los play offs de La Voz Argentina, esta vez le tocó cantar a los participantes que componen el Team Mau y Ricky. Entre los talentosos cantantes que compiten en el equipo de los hermanos Montaner se destacó Magdalena Cullen, quien con su dulce voz hizo emocionar a todos, incluso al coach invitado Abel Pintos.

Pintos que se encuentra aconsejando a los cantantes durante los ensayos, no pudo contenerse y se emocionó hasta las lágrimas con la interpretación que la joven hizo del clásico de Luis Alberto Spinetta, Muchacha ojos de papel.

“Uff hacía mucho tiempo que no me pasaba de emocionarme escuchando algo. Fue como cagarme a palo realmente, fue un recurso atrás del otro y atrás del otro y todo era perfecto y con un nivel de sutiliza” la halagó Abel Pintos a Magdalena. Por su parte la participante comentó que mientras cantaba no se había dado cuenta de lo sucedido pero que cuando terminó y los vio a todos emocionados fue algo muy fuerte.

Al finalizar Abel Pintos sentenció “Creo que es una cantante mágica”