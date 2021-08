Rodrigo Díaz: “Ricardo Fort era un gran tipo y se lo extraña mucho”

Con esmero y predisposición, Rodrigo Díaz forjó su carrera como actor y cantante con una perspectiva internacional. Así pudo participar de novelas, ficciones y realities alrededor del globo terráqueo y ahora se prepara para lanzar su disco de covers. Durante una charla con diario Hoy, habló de su amor fallecido, Ricardo Fort, y sobre la serie que se viene sobre su existencia mediática. También dio a conocer sus proyectos y expectativas, y su mirada sobre el momento que se vive.

—En el presente, estás preparándote como cantante y actor con una mirada internacional, ¿qué podés contarnos sobre tu carrera?

—Los proyectos nuevos surgieron luego de mi regreso a la Argentina. En ese transcurso, es decir se dieron después de mi paso por México donde tuve la suerte de estudiar actuación en Televisa. Luego pude participar en series de televisión o novelas como La rosa de Guadalupe, entre otros. Tiempo después, fui a Bolivia donde comencé a trabajar en un reality show pero debido a la pandemia todo quedó en la nada. Este proyecto tenía que ver con el canto entonces despertó mis ganas de volver a la música y ahora comenzaré a grabar unos temas nuevos. Además, deseo regresar a la televisión en nuestro país.

—¿Y dónde radica la diferencia a lo presentado hasta el momento?

—Estamos trabajando un material totalmente diferente a lo que hice en su momento para el show Pasión de sábado. Es decir, allí solo cantaba covers y pocos temas propios. Ahora, ya con algo más de experiencia, trabajé en escribir y buscar pocas canciones no muy conocidas para luego hacerlas a mi estilo. Puedo contarles que por estos días estará mi primer corte comercial.

—¿Qué mensajes vas a comunicar en estas canciones que elegiste?

—Voy a tratar de hablar un poco de todo en este material. Es decir, intento expresar lo que la gente siente a diario como el amor u otras vivencias, siempre con buen ritmo.

—Además te hiciste un tiempo para formarte en una carrera universitaria. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?

—Bueno, además de la música, tengo en mente seguir formándome en la actuación. En el tiempo del confinamiento por la pandemia, retomé los estudios y así me puse a seguir una carrera universitaria en la ciudad de La Plata. Estoy cursando la Licenciatura en Nutrición, esto me motiva y entusiasma. También quiero, el día de mañana, poder llevar a cabo una acción más grande en el país. Por ejemplo, un programa de salud alimenticia para ayudar a las personas que padecen trastornos.

Su palabra sobre la serie de Fort

—De forma reciente, anunciaron el rodaje de la serie sobre la vida y obra de Ricardo Fort. ¿Qué sensaciones tenés al respecto? ¿Cómo lo recordás?

—Siempre lo defino como un gran ser humano. Lo recuerdo como era él conmigo, la verdad es que era un gran tipo y se lo extraña mucho. Respecto a la serie biográfica, considero que sería correcto que me llamaran para este homenaje a Ricardo. Sin embargo, todavía el teléfono no me sonó. Con esto no hablo por el lado económico sino que fui el primer novio que presentó en televisión y el último que estuvo a su lado. Quisiera estar para poder contar todo lo lindo vivido junto a él. Además para que no salgan con cualquier cosa. Esperemos que estemos los de conciencia limpia y no los limpia conciencia, me refiero a los que conocimos a Ricardo Aníbal Fort y no al Ricky de la televisión.