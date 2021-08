Alan Sabbagh: “Es la primera vez que retomo un personaje”

Nada haría imaginar a Alan Sabbagh que volvería a encarnar a Gerardo en el spin off de Pequeñas Victorias, que acaba de estrenar Amazon Prime Video, protagonizado por Julieta Díaz, Mariana Genesio Peña y Natalie Pérez. En esta nueva oportunidad, su rol será clave para acompañar a su excompañera Jazmín (Díaz) en un camino que se aleja del estructurado paso por el mundo del marketing que ambos vivieron y que los acerca, de una manera sorpresiva, hacia otros lugares. Diario Hoy habló con Sabbagh para conocer detalles de su trabajo y cómo vive la presión de estrenar en simultáneo en América Latina y Estados Unidos, con el agregado de que en breve también se verá por la pantalla de Telefe.

—¿Cómo fue filmar toda la serie en pandemia y con estrictos controles? Viendo uno las escenas ni se nota que se haya rodado con protocolos…

—Muy cuidado. Cuando me tantearon para el proyecto lo veía como algo imposible de llevar a cabo, porque no había protocolos, y decía: Sí, veamos más adelante. Y en un momento fue concreto y me preguntaron si quería estar y arrancamos en noviembre, diciembre del año pasado. Fue extraño reencontrarse, pero sabíamos que era la única manera de volver a trabajar: respetando los protocolos de trabajo. Hubo momentos más difíciles que otros, pero en general fue después un ambiente de mucha alegría, cuidándonos al máximo posible y entendiendo como actores que hay que respetar, poniéndole el cuerpo y sabiendo que, aunque estemos en riesgo, los otros se están cuidando y así había que sacar a flote todo.

—¿Cómo fue reencontrarte con el personaje? ¿Imaginabas las vueltas que iban a tomar los personajes en este spin off?

—Es la primera vez que retomo un personaje, no imaginaba el camino que podía tomar Gerardo y fue bueno construir sobre algo inesperado para él, encontrándose en una historia que ni imaginaba a principio de la temporada.

—¿Qué llevarías a tu vida del personaje? ¿Podría ser el emprendimiento que tiene Gerardo?

—Ojalá lo tuviese en la vida real, lo tendría que promocionar con un cartel y mi nombre y uno agradecería como padre tener un comodín. Me gusta la relación con su hijo, es muy linda, me la llevaría como propia, me gusta.

—¿Se siente más presión a la hora de llegar a los espectadores con un estreno simultáneo en toda la región?

—Ya las cartas están echadas, la suerte está echada. Es lindo, nunca sabés cómo puede pegar en otro lugar que no es de nuestra idiosincrasia.