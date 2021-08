Grace Van Patten y Melvin Gregg cuentan detalles de su nueva serie

Amazon Prime Video acaba de estrenar su intensa propuesta Nine perfect strangers, dirigida por Jonathan Levine y producida y protagonizada por Nicole Kidman. Grace Van Patten y Melvin Gregg son parte del proyecto y Diario Hoy dialogó con ambos en exclusiva para saber más detalles de esta sorprendente propuesta.

Basada en la novela de Liane Moriarty, autora de la premiada y también convertida en serie Big

little lies, cuenta cómo un centro turístico de salud y bienestar, que promete sanación, termina transformando para siempre a los nueve invitados que llegan para encontrar una oportunidad de cambio. En Tranquilum, la directora del centro, Masha (Kidman), llevará a los límites a cada uno de los participantes, sin saber ninguno lo que les sucederá día tras día. Además de Kidman, Van Patten y Gregg, el elenco incluye a Melissa McCarthy, Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, y Samara Weaving.

—¿Cómo fue componer un personaje que es a la vez tan vulnerable y fuerte?

—Grace Van Patten: A decir verdad estaba todo en el guión, con un tratamiento profundo y con tantas capas en su historia. Su relato es tan bello y trágico que no tomó tanto tiempo que me llegara al corazón. Espero haber podido trasladar eso a la pantalla.

—¿Qué fue lo más complicado de encarnar a Zoe?

—GVP: Atravesar lo que ella atraviesa, su tristeza, pero fue un desafío hermoso tratar de entenderla y encarnarla. Además rodamos en Australia, muy lejos de mi familia, y los extrañé mucho.

—Y en tu caso, Melvin, ¿qué fue lo más difícil?

—Melvin Gregg: Entender qué es estar casado, ya que yo no lo estoy; estoy comprometido pero nunca estuve casado. Así que traté de entender qué percepción tiene la gente sobre él, eso fue lo más dificultoso del proceso.

—¿Qué trabajo hicieron antes del rodaje con los otros actores?

—GVP: Antes de filmar nos reunimos con el director para poder lograr esta dinámica familiar, hablando de ella: quiénes eran antes de la tragedia, cómo cambiaron, qué hicieron después, cuáles eran sus tradiciones. Y eso ayudó mucho cuando comenzamos a sumergirnos en la historia. Eso ves en el show, la travesía que hacen para convertirse en una familia de nuevo.

—MG: Durante la cuarentena hablábamos por Skype, como estamos ahora hablando nosotros, también con el director; para ver cómo eran los personajes, hacia dónde querían ir, las posibilidades de saber quiénes eran, y qué buscan en la historia.

—¿Habían leído el libro antes de ser convocados? ¿Les gustaba su personaje o querían interpretar a otro?

—GVP: Leí la novela y amé mi personaje; porque están ese y todos escritos de una manera tan bella, con su descripción y arco de transformación, que eso se ve también después en el programa y es algo que a mí me encanta como espectadora, que cada personaje tenga su tiempo para desarrollar.

—¿Esa distancia de tu familia y la sensación de extrañarlos te sirvió para componerla?

—GVP: Probablemente. Cuando llegué allí, estaba muy lejos de casa, sola, en pandemia. Esa energía la puse en Zoey.

—¿Es la primera vez que viajás tan lejos para encarnar un personaje?

—GVP: Sí. Estuve en Croacia, pero era más cerca, y de hecho me visitaron amigos y familia; en cambio acá no se pudo por la pandemia y todo fue distinto.

—Melvin, ¿leíste la novela antes de ingresar al proyecto?

—MG: Lo hice.

—Si tuvieras que elegir un personaje, ¿estás de acuerdo con el que te tocó?

—MG: Sí, además por una cuestión de edad no podría hacer otro, y me identifico con él en muchas cuestiones generacionales.

—¿Cuánto tiempo creen que durarían en un lugar como Tranquilum?¿Y qué objeto no darían al ingresar a él?

—GVP: Creo que si estuviera Nicole Kidman, como en la serie, correría; me encantaría ir a un lugar a descansar, que me quiten el celular, que me traten bien, pero con todo lo otro que pasa aquí no lo soportaría. Nicole, interpretando a Masha, seguramente me convencería para quedarme y dejar todo.

—MG: Con mi teléfono hago muchas cosas, sería difícil, todo lo demás no tendría problemas.

—¿Qué fue lo que te más les atrajo del proyecto?

—MG: La oportunidad de actuar una relación, que hasta ahora no lo había hecho; mostrar vulnerabilidad y emociones como debe ser, teniendo en cuenta además que lo que transmito también afecta a mi compañera, quien interpreta a mi mujer en el show. No es sólo quién sos, sino vos y tu compañero; además del equipo, que es el mismo de Big little lies. Y poder trabajar con Nicole Kidman y Melissa McCarthy.

—¿Cómo fue la filmación, siendo que es tan tenso lo que se ve en la pantalla?

—MG: Fue maravilloso. El tono es oscuro, pero mucho de eso se logró en la edición, con la música, los primeros planos. Sí tuvimos que lidiar con la tensión en la actuación, pero después tratábamos de relajarnos. Lo divertido es cómo el miedo aparece en el programa, pero rodarlo fue como una montaña rusa, en todos los sentidos.