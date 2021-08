Cantando con Adriana: “La vida es aquí y ahora”

Consumada como la animadora preferida por todas las familias, Adriana logró construir un espectáculo con su nombre que la llevó a recorrer todo el país y a consolidarse como una figura clave.

En diálogo con este multimedio, la conductora se expresó sobre las fortalezas de su oficio y presentó Aldeas infantiles SOS, el show solidario del que formará parte este domingo, a partir de las 17.

—¿De qué manera te preparás para este show solidario?

—Estoy feliz de poder aportar mi granito de arena en este proyecto que realiza una labor muy importante. Si todos colaboramos, no hay dudas que podemos crear un mundo mejor para la niñez feliz, y por las infancias que se merecen todo porque están en una etapa donde sus personalidades se forman y estamos acá para llenarlos de alegría como se lo merecen.

—¿Qué canciones de tu repertorio no pueden faltar para esta presentación?

—En esta ocasión elegí canciones para poder jugar con las manos, y no se puede contar más, sino dejaría de ser sorpresa.

—¿Cómo vivís la vuelta a los ­escenarios?

—Tengo una emoción tremenda. Acabo de regresar de un viaje desde Comodoro Rivadavia donde volví a escena y así conecté corazón a corazón con cada niño o niña, con las familias y la misión de luz que tengo en esta tierra que en este tiempo estuvo guardadita, sin la libertad que llevo desde hace 20 años. Así lo viví a flor de piel, siempre muy agradecida. Estoy deseosa de replicarlo por todo el país.

—En este contexto de aperturas y nuevas producciones, ¿qué otras novedades podés presentarnos?

—Estoy en la preparación de un nuevo disco que compuso mi papá que está pasando por un momento difícil de salud. Allí se conectó con la música, entonces estamos creando muchos contenidos para el canal de YouTube que no para de crecer. Allí dejaremos la huella y el aporte para las familias. Además si los papás dejan a un niño frente a la pantalla pueden quedarse tranquilos porque se van a divertir y entretener. Van a aprender mientras juegan que es fundamental para la niñez.

—En tiempos de pantallas y divertimentos digitales, ¿cómo se innova para seducir al público infantil?

—Trabajo mucho en las pantallas más con el canal de YouTube que ha llegado a muchos suscriptores. Entonces realmente no hay nada ni se compara con el juego cara a cara, cuando se conecta de corazón, no hay que hacer como si se jugara. Si se lee el cuento, hay que vivir la historia, disfrutarla. En estos momentos que se forman, debemos dejarnos guiar por esa pure­za, esa magia que, a veces, los adultos olvidamos. La vida es aquí y ahora, el tiempo es hoy, todos tenemos que estudiar y hacer miles de cosas, no apuremos a los niños para que crezcan, disfrutar la vida y saborear cada momento.