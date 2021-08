Rhino presenta su nuevo material

Durante una entrevista con este multimedio, el cantante Rhino se refirió a sus nuevos lanzamientos en relación a singles de música urbana.

—En una escena con múltiples propuestas, ¿de qué manera innovás en el arte?

—Nace de las diferentes maneras que tenemos los artistas de ver las cosas. Cada uno va mejorando o evolucionando musicalmente a su manera y por ahí ciertos caminos te llevan a innovar en ese aspecto. Personalmente, siempre intento superarme y llevar referencias de todo lo que se hace en la escena para así recopilar información y poder transformarlo en algo nuevo y fresco. Desde que empecé siempre intento subir un escaloncito más en cada tema o videoclip. Hoy estoy muy conforme con lo que le ofrezco a la gente pero aún así soy consciente de que se puede seguir mejorando y es por eso que siempre busco ser cada vez más profesional. Ahora tengo un equipo de trabajo, por lo tanto muchas de las tareas que antes hacía solo ahora están delegadas y manejadas de una manera mucho más profesional. Creo que por fin van a empezar a salir los mejores trabajos que tengo hasta el momento y eso me llena de ganas e ilusión. Confío mucho en lo que hicimos, así que también confío en que la gente lo va a recibir de buena manera. Se vienen temas con artistas como Kodigo, Lautaro López, Nissa, Klave, entre otros.

—¿Qué fortalezas y debilidades encontraste en el camino?

—La única fortaleza que encontré en todo este camino fue la de reconocer errores, levantar la cabeza y transformarlos en aprendizaje. Siempre fui muy autodidacta, nadie me enseñó nada y cuando empecé en esto muy poca gente compartía lo que sabía, ya que era muy limitado. Todo fue en base de prueba y error y eso me llenó de experiencias, buenas y malas. Trato de escribir sobre cosas con las cuales la gente se pueda sentir identificada. Me gusta imaginar escenarios en los cuales alguien pueda sentirse reconocido y de cierta manera ayudar a esclarecer la situación en la que se encuentra. Mi objetivo siempre fue hacer feliz a mis oyentes, es lo que más me importa. Siempre dije que si les saco una sonrisa con mi música, yo ya cumplí mi objetivo.