Raúl Jiménez: “Dentro de este contexto, hemos tenido que reinventarnos”

Raúl Jiménez, artista flamenco madrileño, que actualmente reside entre Madrid y Buenos Aires, inició su romance con nuestro país tras visitarlo en 2018 junto a Imanol Arias para interpretar la obra teatral flamenca La vida a palos. Ahora, presenta Argentina flamenca, en donde reversiona canciones del pop/rock nacional a través de la emoción flamenca y de sus ritmos por rumbas, bulerías y tangos.

“Estoy ilusionado con que a la gente de la Argentina le guste la propuesta. Cuando estuve en 2018 si bien conocía algo de la música de aquí, conocí muchísimos más, investigué un poco, me comentaron lo típico, Charly García, Fito Páez, a quienes no conocía, y si bien había versiones realizadas por otros artistas, en flamenco, nada, y decidí lanzar estos primeros tres temas, pero tengo más”, cuenta en exclusiva el artista a diario Hoy sobre el EP con tres canciones claves del rock local

“Ahora está todo tan difícil, no he pensado hacer un espectáculo en vivo sobre esto, aún, pero no lo descarto, es una idea, y dentro de este contexto hemos tenido que reinventarnos todo, y así también surgió este EP y estoy abierto a poder hacerlo con otros ritmos también”, finaliza.