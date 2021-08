Una oportunidad para ver el mejor cine documental

Del 24 al 31 de agosto, por la plataforma Vivamos Cultura, se realizará la octava Semana del Cine Documental Argentino, organizada por la Asociación de Directores y Productores de Cine Documental de Argentina. Nueve largometrajes en calidad de preestreno y 10 cortometrajes serán los elegidos para desarrollar la muestra de este año.

“Me alegra que la película se siga viendo en preestreno, esperando llegue ya pronto el estreno, probablemente en octubre. Siempre es bueno participar en muestras colectivas, aunque hay películas de todo tipo. Mis películas siempre buscan dialogar con otras, pero será el espectador el que establezca el diálogo o la discusión”, dice a diario Hoy Nicolás Prividera, director de Adiós a la memoria, seleccionada para la exhibición.

“Poder presentar la película en carácter de preestreno es un privilegio sin dudas. Viene haciendo un pequeño recorrido por festivales latinoamericanos. Esta posibilidad de poder mostrar nuestro documental durante toda una semana, en una plataforma de acceso libre, es un salto cualitativo en lo que hace a la posibilidad del acceso de los espectadores”, cuenta a este multimedio Mariano Corbacho, codirector de Rescatate con los pibes, que estará también disponible online.

“Para mí es muy importante participar de la muestra porque es poder mostrarla dentro de un espacio con el que me siento identificada y cómoda. Es una película más personal que las que he hecho porque estoy yo muy expuesta, aún más que directora, y es una situación que muchas veces me hace sentir difícil de manejar, así que mostrarla como pre estreno con otros compañeros es algo que valoro mucho”, menciona Adriana Yurcovich, realizadora de Mari, junto a Mariana Turkieh.