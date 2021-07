Acción, nostalgia y humor para maratonear el fin de semana

TWO WEEKS TO LIVE

La talentosa Maisie Williams deja los dragones y la recreación de época de Game of thrones para encarnar a una atormentada joven que sale al mundo por primera vez en plan de venganza. Cuando dos desconocidos le hacen creer que el fin del mundo se acerca, se disparará un raid de acción y violencia que nunca imaginaron. Por Paramount+.

LA DIRECTORA

La talentosísima actriz Sandra Oh cambia completamente de registro en esta ágil comedia creada por Amanda Peet. Allí, compone a la reciente directora de un departamento de estudios de una universidad que deberá lidiar con los conflictos de intereses planteados por los profesores, alumnos, directivos de la institución, mientras lucha con sus propios miedos, miserias, y la particular personalidad de su pequeña hija. El 27 de agosto en Netflix.

HABITACIONES CERRADAS

Violeta Lax (Bea Segura) vuelve a España para supervisar las obras que han de convertir la antigua mansión de la familia en un museo dedicado a su abuelo, Amadeo Lax (Alex García), un famoso retratista. Pero la aparición de un cuerpo momificado en una habitación secreta llevará a Violeta a descubrir el oscuro pasado de su familia. Llega a la pantalla de Europa Europa el próximo 4 de agosto a las 22.

Más series

EVERYONE IS DOING GREAT

Las vicisitudes de dos personalidades de la industria de Hollywood demuestran que entre la delgada línea entre lo público y lo privado hay mucho más que una mera expresión, potenciando, con humor, una reflexión acerca de la frivolidad y el glamour, que, puertas adentro, nunca se mantiene. Disponible en Paramount+.

MS. FISHER’S MODERN MURDER MYSTERIES

Ambientada en los años sesenta, sigue los pasos de la intrépida y enérgica Peregrine ­Fisher. Ella hereda inesperadamente la fortuna de su famosa tía y se propone continuar el legado familiar y convertirse en una investigadora excepcional. Todos los jueves, nuevos episodios de la segunda ­temporada por Acorn TV.

THE CAROL BURNETT SHOW

El clásico de la comedia con una de las más grandes actrices de todos los tiempos y que sentó las bases de muchos programas y sitcoms que luego inundarían el prime time televisivo. Gags, sketches, pero también humor en vivo, configuran a esta joyita en una cita imperdible para alegrarnos las jornadas. Por Tubi.