Adiós a Brad William Henke, actor de Orange is the new black y Dexter

El actor norteamericano Brad William Henke falleció en su casa, mientras dormía, aunque se desconocen los motivos. Henke tuvo un largo y espeso recorrido por algunas de las series más importantes que marcaron el boom de este formato durante los primeros años del siglo XXI. Por ejemplo, siempre será recordado por sus papeles en Orange is the new black, Justified y Lost.

El actor había nacido el 10 de abril de 1966 en Columbus, Nebraska, aunque se crio en Colorado. Se destacó como jugador de fútbol americano, primero en la Universidad de Arizona, donde fue capitán del equipo. Luego, ya en el profesionalismo, primero defendió los colores de los New York Giants y luego pasó a los Denver Broncos, donde llegó a participar del Super Bowl XXIV.

Una serie de lesiones lo obligaron a dejar el deporte en 1994 y, luego de mudarse a Los Ángeles, empezó a tener algunas participaciones menores en publicidades y producciones como E.R., Chicago Hope, entre otros. Sobre aquel inició dijo en algunas entrevistas: “Un antiguo compañero de equipo me dijo que se necesitaban actores para hacer de jugadores de fútbol en piezas comerciales, así que probé y pronto estaba promocionando una cadena de pizzerías. Durante el rodaje un chico me invitó a asistir a una clase de interpretación, y allí me di cuenta de que quería dedicarme a esto”.

Su primer papel importante fue en la comedia Nikki, además de ser elegido como protagonista junto a Sam Trammell en la comedia dramática de viajes por carretera de Showtime going to California, que duró una temporada. Fue a partir de allí que engrosó su foja de servicios actorales. Por ejemplo, CSI, Law and order y algunas otras películas como The assassination of Richard Nixon, Me and you and everyone we know, Must love dogs, entre otras.

Pero sin dudas sus papeles más importantes se encuentran en las series. En Dexter se puso en la piel de Tony Tucci, un sospechoso de asesinato que casi se convierte en víctima. Luego de ello llegó el turno de otro de sus papeles más recordados: interpretó a Desi Piscatella en Orange is the new black (de Jenji Kohan). Su personaje Piscatella es un funcionario de la Penitenciaría Federal de Litchfield que tuvo un protagonismo importante durante los episodios de las temporadas 2016, 2017 y 2018. Justamente en esos años fue galardonado con un premio SAG. Así, el actor de cara ancha y barba poblada será recordado por sus papeles en esas series que dominaron la audiencia y las preferencias de millones de personas durante las primeras décadas del siglo XXI.