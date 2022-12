Otra semana intensa en GH

Parece que la casa más famosa del país no tiene un minuto de paz. Es que a medida que pasan las semanas –podría decirse los días, las horas– las cosas cambian, los márgenes de acción se estrechan y las tácticas y estrategias se modifican todo el tiempo. No solo es la casa más famosa del país sino que parece ser la más volátil.

Tan es así que ya están los nuevos nominados que forman parte de la placa. De allí saldrá elegido el nuevo eliminado. Entre ellos, hay algunos que es la primera vez que se enfrentan al veredicto del público, mientras que la presencia de otros ya es casi un clásico. Antes de las nominaciones pasaron cosas. Por ejemplo, Daniela Celis y Thiago Medina tuvieron su primera noche de sexo dentro de la casa, cuestión que molestó a algunos participantes. También hubo momentos de distensión: aunque en un primer momento no les habían confirmado que pudieran hacerlo, finalmente disfrutaron de ver el partido de la Selección argentina en el Mundial, con los ya clásicos atuendos blanquicelestes y el mate. Luego, ese mismo miércoles por la noche fue finalmente el momento de las nominaciones. Allí, por ejemplo, al momento de esgrimir su voto Nacho dijo: “Le voy a dar dos votos a Constanza porque tuve un par de conflictos con ella, la convivencia se hizo bastante densa. La veo muy caprichosa y tiene actitudes que no me terminan de cerrar. El segundo es para Daniela”. Por su lado, Maxi quiso hacer uso de la espontánea, dándole tres votos a Romina, pero ella al ser líder de la semana, ganó inmunidad. Por su parte, ella decidió salvar a Constanza Coti Romero, por lo que la placa quedó conformada por Alfa, Nacho, Daniela y María Laura.

Por si ello fuera poco, en la semana se vivieron momentos de mucha tensión y violencia en medio de la prueba semanal. La misma consistía en que los 12 jugadores se dividan por sorteo en dos grupos de 6 y permanezcan 12 horas en una cama sin tocar el suelo. Algunos advirtieron que si les daban ganas de ir al baño o de comer –cuestiones prohibidas en la prueba- lo iban a hacer. Aunque en un principio todo fue risas y jocosidad –a Alfa lo tiraron y a partir de allí su grupo craneó una estrategia– luego la cosa se puso tensa cuando Alexis, miembro del otro grupo, se bajó y recriminó la falta de compromiso en una prueba que involucra a todos. “¿Hace tres pruebas que vengo poniendo el lomo para que un culiao se baje?”, dijo. Mientras que Romina le siguió en el tono: “Ellos son vivos, ahora están cómodos y no dicen nada”. Al momento de encontrarse en el pasillo, entre ambos grupos todo fue gritos, acusaciones e insultos a punto de irse a las manos. La cosa terminó con Romina llorando en el patio y con Alfa consolándola. Ese día por la noche, Del Moro puso el tema en debate entre los participantes. Obviamente, la prueba no fue superada. No solo eso, sino que ya quedó evidenciado que el aire en la casa se corta apenas con un soplido.