Erin Kellyman y Amar Chadha-Patel revelan detalles de Willow

Willow, la nueva serie de fantasía épica de época, inspirada en la clásica película de Ron Howard, cuenta con una sensibilidad moderna ambientada en una tierra encantada de impresionante belleza y ya se puede ver en Disney+.

Protagonizada por un variado reparto internacional, Erin Kellyman y Amar Chadha-Patel son parte clave del cast, encarnando a Jade y Boorman, respectivamente, y con ellos hablamos en exclusiva para la Argentina.

Val Kilmer, Warwick Davis, Joanne Whalley, son solo algunas de las estrellas elegidas por Ron Howard para protagonizar en 1988 la película original producida por George Lucas, creador de la historia, que imaginó en el año 1972.

—¿Cuál fue el momento en el que se dieron cuenta de que querían ser actores?

—Erin Kellyman: Yo quería ser gimnasta, y mi madre me dijo: No va a suceder, y probablemente a mis 14 o 15 participé en algunas obras.

—Amar Chadha-Patel: A mis 28, era productor, dirigí videos, durante mucho tiempo, comerciales, fashion films, y muchos me decían: Tenés una buena cara.

—EK: Tenés una buena cara.

—AMC: Gracias, y me di cuenta de que ya me había cansado de la realización y pensé que podía actuar, y me encanto, además de la colaboración que se arma en el set, pero ya era grande y pensé cómo voy a potenciar esto, sumándome a trabajos que pudieran llevarme a un lugar que quería, diferente al que tenía, esa fue mi misión y así tomé los trabajos, basándome en ese objetivo.

—¿Tenían algún actor o actriz favorito?

—EK: Julie Walters, amo a esa mujer. Fue una gran inspiración para mí de pequeña y lo sigue siendo.

—AMC: Actores comprometidos como Andy Serkis, o Sam Rockwell, Tilda Swinton, Viggo Mortensen, Oscar Isaac, que pueden estar en proyectos gigantes, épicos, y luego proyectos más íntimos, eso es lo que me interesa de actuar, no ser tan vos, sino transformarte para ser otro. Amo los actores que pueden hacer eso y además tener humor.

—¿Habían visto la película original?

—EK: No la había visto antes de audicionar para la serie, y decidí verla, muchas veces.

—AMC: Yo la vi de muy pequeño, y determinó mi profundo amor por la saga, así que fue muy interesante volver a ella con esta vuelta al universo creado y poder ser parte de él.

—¿Cómo fue unirse a este universo?

—EK: Creo que todos los personajes están en un viaje riesgoso y complicado de descubrimiento, y creo que eso es lo divertido de atravesar.

—ACP: Sí.

—¿Cuál fue el principal desafío a la hora de encarnar a sus personajes?

—EK: Creo que a veces fue bastante frustrante ver cómo Jade lleva todo al extremo y me da ganas de decirle: Ey, relájate un poco, está bien hacerlo, así que sí, fue un poco frustrante eso, de verla que no lo hacía.

—ACP: Si quisiera explicar por qué un hombre tan oscuro me fue tan divertido hacerlo tendría que tomarme mucho tiempo, hasta el episodio dos al menos.

—¿Qué fue lo que más les gustó de encarnar a cada uno?

—EK: Creo que su transformación, del episodio uno en adelante, del 1 al 8, lo amé.

—ACP: Boorman es el sueño de muchos jóvenes, mi niño interior estuvo muy entusiasmado, pero también el hombre adulto que soy.

—¿Qué otro personaje de la serie les hubiera gustado ser?

—ACP: Jade.

—EK: Boorman.