Nahuel Vasko lanza su nuevo material

El músico marplatense Nahuel Vasko presentó su disco y brindó los detalles a diario Hoy.

—¿De qué se trata este material nuevo?

—Romper el espejo es mi primer disco. El nombre surge de la idea de alejarse del reflejo, de la perspectiva propia, y empezar a mirar a los demás. También refiere a la idea de dejar de lado el juicio a las apariencias y las represiones a identidades, que impiden la aceptación propia. La parte musical siempre surge de sentarme con la guitarra y la voz a buscar melodías, sin ninguna predisposición previa. Desde ahí, mientras iban saliendo las canciones me di cuenta que inconscientemente estaba queriendo escribir sobre cosas que no eran mías. El concepto del disco surgió a partir del hecho de que todas las canciones están escritas en base a historias que les pasaron a personas cercanas, que me conmovieron tanto desde los hechos como desde sus acciones y su forma de ver las cosas. Quise salir de la perspectiva propia en la que solemos quedarnos los artistas, y buscar ser más empático con situaciones ajenas.

—¿Por qué recomendarías su escucha?

—El disco tiene canciones que pasan por todos los moods, no solo con los instrumentos clásicos de una banda sino con elementos nuevos para nosotros como vientos y cuerdas. Las letras de las canciones están pensadas para llevar al puente en un viaje del que ojalá saquen nuevas conclusiones sobre nuestra forma de percibir a los demás.