La próxima decisión de Wanda Nara

La empresaria Wanda Nara se retiró de Argentina luego de grabar ¿De quién es la máscara? para retomar su trabajo como representante deportiva de su exmarido Mauro Icardi, que se instaló en Estambul para continuar su rol deportivo. Este alquiló una casa, llevó a los hijos del clan y su suegra lo apoyó con las tareas cotidianas hasta el arribo de la rubia debilidad.

Una vez que se instaló en esa tierra, Nara eligió una habitación de hotel para mantener la distancia con su esposo o ahora ex, arista que aún no se aclaró por parte de los protagonistas. Sin embargo, como no todo estaba dicho, la pareja se dio una chance en el amor y viajó con rumbo a Maldivas, el destino preferido para sus escapadas de amor, con el fin de reconciliarse. De esta manera, los tortolitos dieron rienda a sus pasiones, disfrutaron y compartieron postales en sus redes sociales mostrándose muy juntos.

Pero como no todo lo que brilla es oro, a la vuelta de su travesía, la rubia tomó sus valijas y partió hacia Argentina, donde se encontró con su hermana y empezó a trabajar en lo que será su participación en Gran Hermano. Además, rompió su ostracismo para responder preguntas de sus seguidores que la indagaron sobre la relación con Mauro y terminó de aclarar que la nueva chance había fallado. Asimismo, los panelistas de LAM revelaron que ella estaría pensando en L-Gante, el cantante de cumbia 420 con el que entabló una amistad antes de volver a Estambul.

Por otra parte, Ángel De Brito, fiel a sus primicias, lanzó una bomba en la última emisión de su magazine, donde dio cuenta de cuáles serían las próximas expectactivas de logro de la rubia debilidad, que también ejerce como representante deportiva de su exmarido. Al respecto, el profesional de la comunicación dio a entender que Wanda Nara ansiaría tener su residencia estable en Argentina junto a sus hijos mayores, Valentino, Benedicto y Constantino, frutos de su amor con Maxi López en primeras nupcias; y también Isabella y Francesca, que nacieron de la relación con Mauro Icardi.

Con respecto a los bienes personales, esta arista estaría solucionada, dado a que luego de la crisis que tuvieron ni bien terminó la pandemia, pudieron acordar qué propiedades estarían destinadas a cada quién al igual que dividieron la fortuna que amasaron en común durante la sociedad conyugal. La última crisis de la pareja fue debido a que Mauro Icardi le habría sido infiel con la ex Casi Ángeles, Eugenia Suárez, que estaba instalada en Madrid para grabar una película. Allí se habrían encontrado para dar rienda suelta a sus deseos clandestinos, pero fueron descubiertos y estalló un escándalo internacional que los dejó al descubierto. A él le valió que Wanda se enojara, abandonara la casa para hacer el duelo y además expusiera su dolor a través de comunicados y posteos en las redes sociales. Luego de discusiones, peleas y charlas, el matrimonio volvió a darse una chance que terminó antes de la cuenta debido a otros roces que fueron surgiendo.

Por su parte, también brindaron una entrevista exclusiva en el living de Susana Giménez para dar cuenta de la nueva unión. Asimismo, Eugenia eligió el un show de Alejandro Fantino para también defender su buen nombre; recurrió a abogados, emitió comunicados y con el paso del tiempo este lío mediático pudo quedar en el olvido.

Hoy, Wanda está en Buenos Aires, pues participará en Gran Hermano antes de fines de año y en el 2023 tendrá su propio show. Hasta el momento, ninguno de los dos se expresó sobre este distanciamiento que no cesa ni tampoco sobre los planes a futuro del clan familiar.