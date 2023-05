Adrián Lacroix: “Tener un espectáculo en la avenida Corrientes tiene un valor emotivo para mí”

El ilusionista Adrián Lacroix, que fascinó a magos como David Copperfield, David Blaine y Penn & Teller, presenta su espectáculo Nomad, hoy en el teatro Ópera Orbis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con él hablamos horas antes de la presentación.

—¿Cuándo supiste que te querías dedicar profesionalmente a esto?

—A los ocho años, cuando lo vi a Copperfield en televisión. Yo estaba fascinado con cosas que él hacía, no las cosas grandilocuentes, particularmente, aunque me gustaban, pero sino cuando él tomaba objetos ordinarios como un lápiz, unas banditas elásticas y con esos elementos armaba algo extraordinario. Entonces ese concepto de lograr lo extraordinario con un elemento particular me parecía fascinante, ya de chiquito.

—¿Y se estudia para ser ­ilusionista?

—Sí, y hoy en día hay muchas formas de aprender, hay plataformas online, hay escuelas, están los libros, los videos. En ese momento eran más libros y algunos VHS que iban apareciendo para aprender. En mi adolescencia estudiaba VHS, no porque no existía antes, sino porque no tenía yo el conocimiento o la información de dónde conseguir material de la especialidad. Empecé con un libro de uno de mis abuelos, que era un libro de un matemático que se llamaba Martin Gardner, que él era aficionado a la magia, entonces él explicaba de algunas formas sobre cómo uno puede adivinar o predecir números. Después alguna revista Billiken que tenía algún artículo de magia, algún libro para chicos, algún juego de magia que me han regalado para algún cumpleaños. Y eso fue iniciando, digamos, mi conocimiento en la materia. Después, ya más de adolescente, empecé a investigar un poco, viendo a magos y demás.

—¿Qué tiene de especial para vos esta presentación en la avenida Corrientes?

—Lo que sucede con la calle Corrientes es que es un lugar histórico, icónico acá en Buenos Aires, y siempre es lindo poder presentar un espectáculo ahí.